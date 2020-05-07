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Pozitif vaka kalmadı

Pozitif vaka kalmadı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada hastanede Covid-19 tedavisi gören son hastanın bugün taburcu olduğunu belirtti

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören hasta son hasta da taburcu oldu. 

YENİDÜZEN'e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde coronavirüs (Covid-19)  son hastanın da bu sabah taburcu edildiğini açıkladı. Karantina merkezinde Covid-19 tedavisi gören 1 kişinin taburcu edilmesiyle hastanede tedavi gören hasta kalmadı.

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