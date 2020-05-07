Pozitif vaka kalmadı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada hastanede Covid-19 tedavisi gören son hastanın bugün taburcu olduğunu belirtti
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören hasta son hasta da taburcu oldu.
YENİDÜZEN'e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde coronavirüs (Covid-19) son hastanın da bu sabah taburcu edildiğini açıkladı. Karantina merkezinde Covid-19 tedavisi gören 1 kişinin taburcu edilmesiyle hastanede tedavi gören hasta kalmadı.
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