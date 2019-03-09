Potanın yıldızı YDK ve Future College

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafında düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Basketbol Şampiyonası tamamlandı. Erkeklerde Yakın Doğu Koleji, kızlarda The Future Amerikan College şampiyon oldu.

TED ve YDK üçüncü

Organizasyonu üçüncülük ve final maçları Levent Koleji Spor Salonu’nda oynandı. Erkekler üçüncülük maçında TED Koleji rakibi Girne Amerikan Koleji’ni 49-23, kızlar üçüncülük maçında Yakın Doğu Koleji rakibi Türk Maarif Koleji’ni 32-13 yenerek organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

YDK ve Future College şampiyon

Kızlar final mücadelesinde The Future College rakibi 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni 52-15’lik farklı skorla yenerek kupaya uzandı. Erkekler finalinde ise Yakın Doğu Koleji rakibi Türk Maarif Koleji’ni 79-44 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kızlar Takım Sıralaması

1. The Future Amerikan College

2. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3. Yakın Doğu Koleji

4. Türk Marif Koleji

Erkekler Takım Sıralaması

1. Yakın Doğu Koleji

2. Türk Maarif Koleji

3. TED Kuzey Kıbrıs Koleji

4. The Amerikan Kolej