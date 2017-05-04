Potanın Kralı YDÜ: 67-62

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk ipini Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) göğüsledi. Koopspor karşısında final serisinde ilk maçı kaybeden, ikinci maçı kazanarak seriyi 1-1’e getiren YDÜ, üçüncü maçı rakibine kaybettikten sonra dördüncü maçı kazanarak seriyi 2-2 yaparak seriyi kendi evinde oynayacağı final serisine taşımıştı. RA 25 Spor Salonu’nda kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan karşılaşmanın son periyodunda maçı koparan YDÜ, 67-62’lik galibiyetle seriyi 3-2 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Kalabalık seyirci topluluğu

Final serisinin son karşılaşmasını RA 25 Spor Salonu’nda kalabalık bir seyirci topluluğu takip etti. Salonun kapasitesinin üzerinde seyircinin bulunduğu salonda pota arkalarına kurulan oturma yerlerine de seyirci alındı. Bazı taraftarların ayakta, bazılarının da parke zemin kenarında takip ettiği final serisi son maçında, önceki maçlara oranla yarı yarıya yer verilen Koopspor’a bu kez normalden daha az yer verilmesi dikkat çekti.

En değerli oyuncu Kutruza

Rakibini 67-62 mağlup eden YDÜ seriyi 3-2 yaparak şampiyon oldu. Karşılaşma sonunda düzenlenen törenle takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Basketbol Federasyonu karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülünü YDÜ’den Halil Kutruza’ya verdi.

SALON: RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Ahmet Maslakçı

YDÜ: Doğukan Doğu, Vucasin Mandic (23), Halil Kutruza (10), İhsan Üğütücü (8), Kemal Taşçı (7), Sercem İnancı (3), Fehmi İpar, Şefki Keleş, Arda Ustaoğlu (5), Vedat Kayapınar (2), Derek Williams (9), Ümit Keskin

KOOP: Kercem İnancı (11), Miroslav Cubrilo (16), Doğukan Demirman (10), Burhan Kırmızı, Mehmet Köroğlu, Andım Eryılmazlar, Osman Barışsever, Tremayne Johnson (6), Onur Onguner, Kıyal Tahir, Cliff Colimon (19), Tayfun Kuyan

PERİYOTLAR

1. Periyot: 13-12

2. Periyot: 34-36 (21-24)

3. Periyot: 49-46 (15-10)

4. Periyot: 67-62 (18-16)