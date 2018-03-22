Potada normal sezon tamamlandı

Sezonun son karşılaşmasında Mapfree ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mapfree'nin 4'üncü olarak Play-off'a kalmayı daha önce garantilemesinin ardından LAÜ ikinci sırada yer alabilmek için mücadele etti. Karşılaşmayı uzatma periyodunun ardından 69-68 kazanan LAÜ normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Koop'un üçüncü olduğu son haftanın ardından Mapfree dördüncü olarak Play-off'a girecek.

16-16, 36-31, 40-48, 60-60 ve uzatmada 68-69 ile sonuçlanan karşılaşmanın en skorer ismi Mapfree'den 24 sayı ile oynayan Luka Pajkovic oldu.