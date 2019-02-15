Potada kupa zamanı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun bu yıl Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlediği Federasyon Kupası bugün başlıyor. Tüm maçların Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacağı kupa mücadelesinde bu akşam Soyer Spor ile Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Kupada yarın MTV UP Göçmenköy ile Girne Amerikan Üniversitesi yarı finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin rakibi olabilmek için mücadele edecek. Tüm maçların Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacağı Federasyon Kupası’nda program şöyle:

Bugün

Soyer Spor – Koopspor (18.00)

YDÜ – LAÜ (20.00)

Yarın

MTV UP Göçmenköy – Girne Amerikan Üniversitesi (16.00)

18 Şubat 2019 Pazartesi

Soyer Spor – Koopspor galibi / YDÜ – LAÜ galibi (18.00)

MTV UP Göçmenköy – GAÜ galibi / DAÜ

21 Şubat 2019 Perşembe

Final (19.00)