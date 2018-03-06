Potada 13. randevu

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 13’üncü hafta bugün, yarın ve Cuma günü oynanacak. Ligde haftanın açılış karşılaşmasında bugün Girne Üniversitesi ile Koopspor, RA25 Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacak. Ligde yarın Atatürk Spor Salonu’nda Mapfree ile Girne Amerikan Üniversitesi saat 20.00’de karşılaşacak. Hafta Cuma akşamı RA25 spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak olan YDÜ – LAÜ karşılaşması ile tamamlanacak.

BUGÜN

RA25 Spor Salonu: Girne Üniversitesi – Koop (19.00)

YARIN

Atatürk Spor Salonu: Mapfree – GAÜ (20.00)

CUMA

RA25 Spor Salonu: YDÜ – LAÜ (19.00)