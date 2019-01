“Postaya güven tamamen sarsıldı”

Bir süre önce bir çalışanın karıştığı ‘yolsuzluk’ olayı ile gündeme gelen Posta Dairesi, sarsılan güveni yeniden tesis etmek için ‘tedbir’ alıyor… Daireye olan güvenin önemli ölçüde sarsıldığına dikkat çeken Daire Müdürü Sövda Tabak, tüm personelinin zan altında kaldığından dert yanıyor...

Fehime ALASYA

Son günlerde adı yolsuzluk olayıyla gündeme gelen Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yaşanan yolsuzluk olayının ardından Posta Dairesi’ne olan güvenin önemli ölçüde sarsıldığına dikkat çeken Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak, yaşananları anlattı.

Çok üzgün olduğunu belirten Tabak, tüm personelinin zan altında kaldığından dert yandı.

Yaşananların en büyük nedeni olarak ‘eleman eksikliğini’ işaret eden Tabak, “Bu noktaya da gelme sebebimiz buydu. Görevi olmayan elemanları görevi dışında işlerde çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Denetimi yapan da işi yapan da aynı memur oluyor. Denetim, takip, kontrol gibi birçok alanda sorun yaşıyoruz” dedi.

Tabak, eleman eksikliği nedeniyle Dairede pek çok işin aksadığını, bazı çalışmaların tamamen durduğunu ifade etti.

Yenilikler yolda…

Yolsuzluk olayının ardından birtakım önlem alındığını belirten Tabak, dairedeki yeniliklerden de söz etti.

Son yıllarda özellikle internet alışverişlerinden ötürü çok yoğunluk yaşandığını ifade eden Tabak, personelin izin kullanmadan, çok zor şartlarda çalıştığını anlattı.

Daire bünyesinde olan 200’e yakın memura rağmen az sayıda aktif çalışanı bulunduğunu belirten Tabak, muhasebe, dağıtım, posta memuru ve şoför alanlarındaki işin neredeyse durduğunu dile getirdi. Tabak, “İş yükü ağır olduğundan kimse buraya gelmek istemiyor, tam tersi gelen de kaçmak istiyor.” dedi.

Personel çok dertli…

Daire içerisinde görev yapan personeller ise yoğunluktan adeta bezmiş durumda. YENİDÜZEN’e konuşan bazı çalışanlar, “60 yaşına geldik, emekli oluyoruz hala böyle ağır bir işte çalışıyoruz, yükümüz hiç hafiflemedi, tam tersi giderek arttı.” diyerek sitem etti.

Bir an önce tedbir alınması gerektiğini dile getiren çalışanlar, hem donanımlarının yenilenmesi gerektiği hem de personele ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir.

Son zamanlarda internet alışverişi nedeniyle postada çok ciddi bir yoğunluk yaşandığını işaret eden bazı çalışanlar, mektuplaşmanın ise rafa kalktığını anlattı.

Neler yaşanmıştı?

Lefkoşa Merkez Postanesi’nde çalışan Ö.I, yurt dışından gelen paketleri çalma suçlamasıyla tutuklanmış, ‘yolsuzluk’ gerekçesi ile mahkemeye çıkarılmıştı.

1 Mayıs 2018 tarihinde basına yansıyan olayda, Ö.I’nın yurtdışından farklı kişiler tarafından KKTC’ye gönderilen muhtelif eşyaları tasnif aşamasında çalarak konu eşyaları satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edilmişti.

Ö.İ., geçen süre zarfında ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kalmış, yakın geçmişte de Karayolları Dairesi’nde işe başladığı duyulmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise söz konusu memurun başka bir dairede işe başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Atakan, açıklamasında memurun affedilmediğini ve yasa gereği soruşturma sürerken şahıslara belli bir süre tanındığını, bu sürede kişinin maaş çekmeye ve görevine devam etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını ifade etmişti.

Atakan, uzayan polis soruşturmasını hem bakanlık hem de ilgili dairenin yakinen takip ettiğini ve bu duruma olanak veren yasanın düzeltilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetmişti.

Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak:

“Postaya karşı olan güven tamamen sarsıldı”

Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak, YENİDÜZEN’e konuştu. Tabak, açıklamasında şunları ifade etti:

“Dairemizin bu haberlerle adının anılmasına çok üzüldük. En büyük yükümüz personel eksikliğidir. Bu noktaya da gelme sebebimiz buydu. Görevi olmayan elemanları görevi dışında işlerde, alanlarda çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Yine denetim alanında eksik kalıyoruz. Denetimi yapan da işi yapan da aynı memur oluyor. Denetim, takip, kontrol gibi birçok alanda sorun yaşıyoruz. Bunu yıllardır dile getiriyoruz.

Yıllardır amirlikler de atanmıyor. Hem iş takibi hem işleyişte bu yüzden kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz.

Kayıtlı ve kayıtsız posta diye ikiye ayrılan bir bölüm var. Bu yolsuzluk olayı kayıtsız bölümde yaşanmıştır. Kayıtsız torbalar kilitli, plastik torbalara konup ülkeye geliyordu, bu şahıs da o torbaları alıp evine götürüyordu. Kayıtsız posta, sigortası olmayan postadır, bunun tek tek kontrol altına alınması mümkün değildi. Yolsuzluk olayına adı karışan memur, bu açıktan faydalanıp kayıtsız posta torbalarını hava alanından alınca önce kendi evine götürüyordu, içinden alıyordu, ardından içeri geliyordu. Evinden 30 kiloluk 13 torba çıktı.

Bir gün mezunum satıyorum Kıbrıs'ta satılık olan gemi radarı sahibi bunu görmüş, seri numarasından ürününü tanımış ve şikâyette bulunmuş, olay bu şekilde ortaya çıktı. Polis gerekli araştırmaları yaptı.

Bu çalışan şu an tutuksuz yargılanıyor, polis dosyayı tamamladı ve savcılığa sevk etti. Ama henüz dava görüşülmeye başlanmadı. 6 Aralık’ta altı ay doldu, bu sürede Kara Yolları Dairesi’ne görevlendirilmişti ama oradan da durduruldu. Hakkında çeşitli prosedürler var, onlar bizim dışımızda gelişen olaylar.

Biz bu alanda herhangi bir sıkıntı sezmedik çünkü kayıtsız posta bölümünde olaya çıkan durumdur. Bu olayın 6, 7 ay gibi bir süre içinde yaşandığı tespit edilmiş.

İnternetten alışverişlerde eğer alıcı isterse kayıtlı posta istiyor. Sigortalı, takip barkotlu sistem istenirse o kayıtlı olur. Bu yolsuzlukta adı geçen ürünler kayıtsızdı. Denetim eksikti, personel eksiği var.”

“Yetersiz kadro sayısı ile hizmet vermeye çalışmaktayız”

“Havaalanından gelen aracı bir elden herkes indiriyordu, görev başında yetkili amir yoktu, kaç torba geldi, kaç torba araçtan indi, bilinmiyordu.

Bu olaydan sonra artık amir atandı, daha sistemli bir çalışma programımız oldu.

Yıllardır başka dairelerden görevlendirmeler yapılmış, kamudan atama yapılmamıştır.

Bu da işinin ehli olmayan kişilerin burada çalışıyor anlamına gelmesidir.

200 personelimiz var fakat sanırım sadece 50, 60 kişi aktif çalışır durumdadır.

38 tane şubemiz var. 178 adet kadrolu kamudan atamamız olması gerekirken fiilen çalışan 81 kişi var, bunların 60’ı posta memuru, 10 tanesi özelleştirmeden geçen personel, 39 tanesi geçici memur, 66’sı da idari hizmetler yani başka dairede kadrosu olup da bizde görevlendirilen kişilerdir.

En son 1999 yılında kamudan ataması yapıldı, sonra sınavla hiç personel alınmadı ve kadrolu personelin yaş haddinden emekliye ayrılması yaşandı. Yetersiz kadro sayısı ile hizmet vermeye çalışmaktayız.”

“Posta İşleme Merkezi kuruyoruz. Burada tüm postalar, uçak ve gemiden iner inmez, merkeze gelene dek, her şekilde kayıt altına alınacak ve ulaştırılması sağlanacak. Şu an bina arayışındayız, çalışmalarımız devam ediyor.”

Birtakım tedbirler yolda…

“PTT Matik ile online sisteme geçiş gündemde”

“2007 yılında otomasyona geçtik ama offline çalışıyordu.

2016 yılında PTT ile protokol imzalandı ve online ödemeye geçtik. Sadece havale işlemleri de gerçekleştiriyoruz. PTT Matik ile banka cihazından ödemeler yapılabiliyor. Biz de iki yıldır bunu başardık ve yasamız Meclis'ten geçti. Bu PTT kurulumları hazırdı, yakın zamanda çalışmaya başlayacak ve online çalışacağız. Yani postaların nerede olduğu an be an takip edilebilecek.”

“Muhasebe, dağıtım, posta memuru ve şoför alanları sıkıntılı”

“Muhasebe bölümünde tüm kadrolar boştur, 2 personel var ama onlar da yeteri değil. Bu iki memur olmadığında yerlerine takviye edecek birisi de yok, o işler duruyor. Posta memuru, şoför gibi alanlarda da büyük eksiklik var.

İnternet sitelerinden alışverişler çok arttı, bunlara yetişemiyoruz. Adeta mektuplaşma durdu, alışveriş çoğaldı. Bir günde onlarca koli geldi, gelmeye de devam ediyor, hızla artıyor, personel yetişemiyor.

Araçlarımız eksik, dağıtıcımız yok, tevziat işi tamamen durdu. Gelen eşyalar adreslere teslim edilemiyor. Bu sefer de insanlarla personel yüzgöz oluyor. Birçok insan iadeli-taahhütlü yapıyor ama onlara yanıt veremiyoruz. Davalık olaylar olur, teslim edilemiyor. En önemlisi de yıl dönünce maaş bildirim belgeleridir. Bunları dağıtmakta çok zorlanıyoruz ama yetişemiyoruz. Vatandaş da haklı, sürekli kavga gürültü yaşanıyor. Sistem, donanım için yenilemeler yapıyoruz ama bu yapılsa da personel eksikliği giderilmeden iş yürümüyor.

Hayvan severler çoğaldı, her evin dıştan bir posta kutusu olmalı, bu da bizim için büyük sıkıntı.

132 tane acentimiz, yani köylerde dağıtım yapan kişiler, 20 tane pul satışıyla yetkili bayimiz, 145 tane de taşıyıcı otobüslerimiz vardır. 38 tane de şubemiz var, bu şubelerde de posta dağıtım hizmeti yapan 43 memurumuz var. Bu alanda en az 40 memur daha alınmalı, çok büyük eksikliktir. Özellikle Şehir Merkezlerinde artan nüfusa karşın bu alanda çok yetersiziz. İş yükü ağır olduğundan kimse buraya gelmek istemiyor, tam tersi gelen de kaçmak istiyor.”

“Keşke olmasaydı…”

“Keşke bu olay yaşanmasaydı ama bu yolsuzluk olayından sonra eleman sıkıntımızı daha iyi duyurabildik. Bunun yanında çok ama çok kötü tepkiler de aldık. Canla, başla çalışan personel çok kötü muamelelere maruz kaldı, hak etmedikleri tepkilerdi.

Paketi gelmeyen kayıtsız posta olsa dahi biz zan altında kaldık. Postaya karşı olan güven tamamen sarsıldı. Kayıtlı veya kayıtsız olsun bizim çatımız altında böyle bir olayın yaşanması çok kötüdür, ne tür olduğunun hiçbir önemi yok, keşke olmasaydı.”