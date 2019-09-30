Postacıoğlu; “Altyapılara büyük önem verilmeli”

Serkan SOYALAN

Ülkemizin başarılı sporcularından Zalihe Postacıoğlu ile yaşamdan spora içten bir söyleşi gerçekleştirdik. Kısa süre önce Lefke Avrupa Üniversitesi’ne transfer olan yıldız sporcu Postacıoğlu, ülkenin geleceğinin çocuklar ve gençlerin olduğunu söylerken, devletin çocuklar ve gençlere yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Biz sizleri spor salonlarından tanıyoruz. Okuyucularımıza kendinizi tanıtmanızı istesek, nasıl anlatırsınız?

Çok hırslı biriyim. Hep en iyisini yapmaya çalışır, yapamadığım her şeyin üstüne gitmeyi severim. Bunun dışında spor salonlarında ve sahalarda yatıp kalkıyorum diyebilirim. Spor benim için bir tutku… Her zaman başarıya odaklanan bir kişiyim.

Gelinecek yer sınırlı

Sporumuzun dışa açılamıyor olması, sizleri olumsuz yönde etkiliyor mu?

Bir süreden sonra olumsuz yanlarını hissedebiliyorum. Mevcut kapasiteden dolayı Kıbrıs'ta belli bir yere kadar gelinebiliyor. Sonrasını zorlamak, kendini daha iyi geliştirmek için maalesef bu kadarı yetmiyor. Daha iyi takımlarla mücadele edip, hem kendimizi hem ülke sporunu geliştirme şansımızın olmasını çok isterdim.

Ülkemiz siyasetçilerinin spora bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir spor politikamızın olmaması büyük bir eksiklik değil midir?

Bana göre bir ülkenin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Maalesef günümüzde spora ve sporcuya hak edilen değer hem maddi hem manevi anlamda verilmemektedir. Pek çok zararlı alışkanlık kol gezerken, spora teşvik edici yatırımlar, etkinlikler düzenlenmeli, maddi bir bütçe ayrılmalıdır. Sporun da en az toplantılarda konuşulan konular kadar önemli bir yere sahip olduğunu siyasetçilerimizin anlaması gerekiyor.

İlgi alanları

Eğitmen kimliğinizle altyapılarımızı nasıl değerlendirebiliriz?

Adamızın büyük ölçüde problemlerinden biri altyapı çalışmalarıdır. Hareket eğitimi ile başlayan ve ilerisinde çocuk gelişimi ve antrenman hareket bilgisi eğitimi tam olan antrenörler tarafından gerçekleştirilmelidir. Daha fazla altyapı çalışmaları olmalı, her çocuk yeteneğine ve en önemlisi ilgi alanına göre eğitilmelidir. Özel altyapı okullarının yanı sıra her branşın federasyonlarının da altyapıya önem vermeleri, gelecek nesillere "zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı" sporcular yetiştirilmede katkıda bulunmaları gerekmektedir.

Önünüzdeki hedefleriniz nelerdir?

Üniversite eğitimi aldığım süre boyunca oyuncu, antrenör ve altyapı eğitmenliğimi sürdürmek, daha sonrasında kendimi altyapı alanında geliştirmek, bu işin eğitimini almayı düşünüyorum. Bunun yanında yurt dışında eğitimlerimi tamamlayıp antrenman hareket bilgisi konusunda kendimi mümkün olduğu kadar çok geliştirmek istiyorum.

“Pes etmemek önemli”

Spor alanında unutamadığınız bir anınızı anlatmak istesek, neler söylersiniz?

2015-2016 sezonu öncesi, o sezon oynamayı bile düşünmezken takım olarak çok iyi hazırlık yaparak girdiğimiz sezonun kupa maçı olan o ilk maçında hem şampiyon olmuş hem de turnuvanın en iyi savunma oyuncusu seçilmiştim. Benim için gurur verici ve unutmayacağım bir andı.

Spora yeni başlayan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Hırslı olmalarını ve ne kadar başarısız olurlarsa en az bir o kadar pes etmemeyi öğrenmeliler. Sporcu gibi yaşamayı kendilerine bir yaşam tarzı edinmelerini tavsiye ediyorum.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Yaş fark etmeksizin her birey kendine uygun olan sporu yapmalıdır. Hem bedensel hem zihinsel sağlık için son derece olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Özellikle de çocukluk yıllarında. Son olarak halkımızı sadece spor yapmaya değil seyretmeye davet etmek istiyorum. Biz sporcuların sadece teknik antrenmanlara değil maçlarımız sırasında sizlerden gelen merak ve desteğe ihtiyacımız vardır.