Posta ile uyuşturucu hap

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı R.H., mahkeme emri ile tutuklandı. R.M., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç 9 Ağustos tarihinde Atatürk Caddesi Buzcuoğlu Apt. Lefkoşa adresine Posta aracılığıyla zanlı adına gelen zarf içerisinde toplam 103 adet pembe renk üzerinde “Red Bull” yazan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edildiğini söyledi.

Polis 15 Ağustos tarihinde zanlının Gönyeli’de kalmakta olduğu evin tespit edilerek yapılan aramada 22 adet tam 2 adet yarım yeşil renk el bombası motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar, 18 adet kahverengi renginde uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar ve yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının verdiği gönüllü ifadede bahse konu uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini

Bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.