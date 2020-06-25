Posta Dairesi'nde gönderilere özel tarih damgası vurulacak
Posta Dairesi, Emekliler Haftası nedeniyle 30 Haziran’da gönderilere özel tarih damgası vuracak.
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Posta Dairesi, Emekliler Haftası nedeniyle 30 Haziran’da gönderilere özel tarih damgası vuracak.
Daireden yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-4 Temmuz Emekliler Haftası nedeniyle 30 Haziran Salı günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde giden ve gelen gönderilere özel tarih damgası tatbik edilecek.
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