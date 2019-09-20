‘Poşetle boğma’ planını itiraf ettiler!

Lapta'da Mehmet Ebeoğlu’nun evindeki para kasasını çalmak için plan yapan ve ihbar üzerine tutuklanan zanlıların itirafı kan dondurdu… Polis, zanlıların Ebeoğlu’nun açık kalp ameliyatı olduğunu ve nefesi kesilirse otopside çıkmayacağını araştırıp öğrendiklerini, bunun üzerine de poşetle boğmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Devrim DEMİR

Lapta'da Mehmet Ebeoğlu’nun evindeki para kasasını çalmak için plan yapan ve ihbar üzerine tutuklanan I.Ş, E.A, E.Ç ve M.B aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar polisin aldığı geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların korkunç planının detaylarını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların Ebeoğlu’nun açık kalp ameliyatı olduğunu ve nefesi kesilirse otopside çıkmayacağını araştırıp öğrendiklerini, bunun üzerine de poşetle boğmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlıların işledikleri suçun infial yarattığını ve can güvenlikleri acısından 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.