Pos cihazlarında ‘Komisyon’ SANCISI

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘POS cihazı komisyon oranları’ her bankaya göre değişkenlik gösteriyor.

Post cihazları komisyon oranlarının (peşin) yurt içi kartlarda ortalama yüzde 2.5, yurt dışı yabancı kartlarda ise ortalama yüzde 1.90 oranında seyrediyor…

İnternetten yapılan araştırmaya göre; Türkiye’deki pos cihazlarındaki komisyon oranları yüzde 1.10 ile yüzde 5.20 arasında farklılaşıyor.

Bir yanda, Bakanlar Kurulu’nda kredi kartları ve bankamatik kartlarda yapılan harcamalarda yüzde 1 iade öngören düzenleme karara bağlanıp, kart kullanımı yaygınlaşmasının önü açılırken, diğer taraftan da pos cihazlarında uygulanan ‘komisyon oranları’ cep yakıyor.

Esnaf dertli…

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, yerli kartlar için pos cihazda belirlenen komisyon oranının yüzde 1.30’dan yüzde 2.50’ye çıktığını vurguladı, “Pahalılık tetiklenecek, enflasyona yansıyacak” dedi.

Pos cihazlarındaki komisyon oranlarının yüksek olduğuna değinen Tulga, bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, komisyon oranlarında herhangi bir değişiklik yapılıp, yapılmadığıyla ilgili bilgisi olmadığı için açıklama yapmak istedi.

Post cihazları komisyon oranları (peşin) yurt içi kartlarda ortalama yüzde 2.5, yurt dışı yabancı kartlarda ise ortalama yüzde 1.90 oranında seyrediyor… Bazı bankalarda bu oran yüzde 1.71’e gerileyebiliyor… Öte yandan internetten yapılan araştırmaya göre; Türkiye’deki pos cihazlarındaki komisyon oranları yüzde 1.10 ile yüzde 5.20 arasında farklılaşıyor.

Bankalar bilgi verdi…

Öte yandan Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, pos cihazlarına uygulanan aidat oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi, yalnızca kredi kartı azami ve akdi faiz oranlarının arttığını kaydetti.

Erçağ, post cihazları komisyon oranlarının (peşin) yurt içi kartlarda ortalama yüzde 2.5, yurt dışı yabancı kartlarda ise ortalama yüzde 1.90 olduğunu belirtti.

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer ise şu an için herhangi bir artış olmamakla birlikte, bu konuda maksimum komisyon oranlarının belirlendiğini, bazı bankaların daha çok pay almak için diğerlerine göre ucuz komisyon ücreti belirleyebileceğini de ifade etti.

Öte yandan Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman da pos cihazlarının komisyon oranlarının Türkiye’deki Takas Komisyonu’na bağlı olduğunu söyleyerek, söz konusu oranların ekonominin seyrine bağlı olarak değiştiğini, 20 yıldır bu uygulamanın yürürlükte olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN, ülkedeki pos cihazları komisyon oranlarıyla ilgili banka yetkilileriyle görüştü, bu uygulamanın Türkiye’de nasıl olduğunu araştırdı.

BANKA YETKİLİLERİ NE SÖYLEDİ?

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ:

“Kredi kartı ile taksitlendirme yerine, bireysel kredilerine yönelmeli”

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, pos cihazlarına uygulanan aidat oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi, yalnızca kredi kartı azami ve akdi faiz oranlarının arttığını kaydetti.

Erçağ, post cihazları komisyon oranlarının (peşin) yurt içi kartlarda ortalama yüzde 1.90, yurt dışı yabancı kartlarda ise ortalama yüzde 2.5 olduğunu belirtti.

Kredi kartı taksit faiz oranlarının 2 taksitten, 16 takside kadar devam ettiğini ve değişkenlik gösterdiğini ifade eden Erçağ, bu oranların bankalar tarafından genellikle eşit şekilde uygulandığını dile getirerek, örneklerle detaylandırdı.

Erçağ, 2 takside kadar kredi kartı faiz oranlarının yüzde 4.60, 6 taksitte bu oranın yüzde 8.80’e, 12 taksitte yüzde 16.10, 16 taksitte yüzde 23.50’ye yükseldiğini ifade etti.

Bu oranlar bireysel tüketici kredilerine göre yüksek olduğunu dile getiren Erçağ, söz konusu durumun kredi kartlarının borçlanma maksatlı kullanılmasından kaynaklandığını belirtti.

Erçağ, “Kredi kartları faiz oranları, bireysel kredilere göre daha yüksek. Vatandaşlar, kredi kartlarını taksitlendirmek yerine taksitli bireysel kredi alsa daha uygun olur” şeklinde konuştu.

“Tavsiye kararını dikkate aldık, artış yapmadık”

Kredi kartlarında TL cinsi işlemlere uygulanan azami faiz oranlarının artması nedeniyle, kredi kartı azami aylık akdi faiz oranının 2.54’ten, 3.40’a yükseldiğini belirten Erçağ, kredi kartı azami aylık faiz oranının ise 3.04’ten 3.90’a çıktığını söyledi.

Erçağ, Bankalar Birliği olarak, ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle söz konusu artışın uygulanmaması yönünde tavsiye kararı üretildiğini ifade ederek, bu kararın bazı bankalarda uygulandığını, bazı bankalarda ise hayata geçmediğini aktardı.

Erçağ, birlik tarafından verilen tavsiye kararının dikkate alınarak, kredi kartı aylık azami ile akdi faiz oranları ile ilgili Vakıflar Bankası’nda herhangi bir artış yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer:

“Oranlar, her bankaya göre değişkenlik gösteriyor”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, pos cihazlarındaki komisyon ücretlerinin her bankaya göre farklılık gösterdiğini ancak şu an için herhangi bir artış olmadığını söyledi.

Ayfer, bu konuda maksimum komisyon oranlarının belirlendiğini de kaydederek, bazı bankaların piyasadan daha çok pay almak için diğerlerine göre ucuz komisyon ücreti belirleyebileceğini de ifade etti.

Ayrıca Ayfer, bu oranın şube banka ile yerel banka arasında dahi değişkenlik gösterebileceğini sözlerine ekledi.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman:

“Komisyon oranları, Türkiye’deki Takas Komisyonu’na bağlı”

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, pos cihazlarının komisyon oranlarının Türkiye’deki Takas Komisyonu’na bağlı olduğunu söyledi.

Söz konusu oranların ekonominin seyrine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Ataman, 20 yıldır bu uygulamanın yürürlükte olduğunu belirtti.

Ataman, pos cihazı komisyon oranlarında bazı dönemlerde düşüş, bazı dönemlerde ise yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Oranların bilgisini de da paylaşan Ataman, yurt içi kartlarda ortalama yüzde 1.71, yurt dışı yabancı kartlarda ise ortalama yüzde 2.50 olduğunu sözlerine ekledi.

TULGA: “YÜZDE 1.30’DAN YÜZDE 2.50’YE ÇIKTI”… Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, yerli kartlar için pos cihazda belirlenen komisyon oranının yüzde 1.30’dan yüzde 2.50’ye çıktığını vurguladı, “Pahalılık tetiklenecek, enflasyona yansıyacak” dedi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Pahalılık tetiklenecek, enflasyona yansıyacak”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pos cihazlarındaki komisyon oranlarının yüksek olduğuna değindi, bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Tulga, yerli kartlar için pos cihazda belirlenen komisyon oranının yüzde 1.30’dan yüzde 2.50’ye çıktığını vurguladı.

Faiz oranlarındaki yükselmenin pos cihazlarındaki komisyon miktarlarına da yansıdığını söyleyen Tulga, bu durumun üretim maliyetlerinde artış anlamını taşıdığını kaydetti.

Tulga, “Pahalılık tetiklenecek, enflasyona yansıyacak” dedi.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Yüzde 1.10 ila 5.20

Türkiye’deki bankalarda da Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi pos cihazlarında alınan komisyon oranları değişkenlik gösteriyor.

İnternetten yapılan araştırmaya göre; 2019 yılı için Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) yüzde 1.10 ila 5.20 arasında değişiyor.

Akbank tarafından alınan komisyon oranı %1.50’den başlayıp %3.50’ye kadar uzanıyor.

Denizbank için ise yüzde 1.50 ile yüzde 2.50…