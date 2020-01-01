Pompeo’nun Kıbrıs ziyareti iptal oldu

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kıbrıs, Beyaz Rusya ziyaretleri iptal oldu.

Fransa Haber Ajansı’nda yer alan ve Sigmalive tarafından aktarılan haberde, Dışişleri Bakanı Basın Sözcüsü Morgan Ordingis’un yapmış olduğu olduğu açıklamada, bakanın iptal edilen yurt dışı ziyaretlerinin Irak’ta olan gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak:Sigmalive