Pompeo: "Enerji kaynakları Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında paylaşılacak"

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Kıbrıs'ı ziyaret eden ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'le görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,Doğu Akdeniz'in, enerji yoluyla birçok ülkeyi bir araya getirme ve yeni pazarlar yaratma yeteneğine sahip olduğunu kaydederek "Enerji kaynakları hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacak” dedi.

Pompeo, gerilimlerin, Doğu Akdeniz'deki sorunlara çözüm getirmediğini de söyledi.

ABD'nin Larnaka'da eğitim tesisi kuracağını açıklayan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgede artan gerilim konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le görüştüğünü kaydetti.

Pompeo ve Anastasiadis, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Pompeo, denizcilik konularında diplomatik çözüm gerektiğini ifade ederek, "Aynı değerleri paylaşıyoruz ve Kıbrıs'la çok gurur duyuyorum. Güvenlik alanında iş birliği, bölgede daha da önem kazanıyor. Doğu Akdeniz, enerji yoluyla birçok ülkeyi bir araya getirme ve yeni pazarlar yaratma yeteneğine sahiptir. Enerji kaynakları hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacak” dedi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de açıklamasında,ikili müzakereler yoluyla veya Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, Kıbrıs'ın kuzey ve batısındaki deniz alanlarınnın Türkiye ile sınırlandırılmasına hazır olduklarını ABD Dışişleri Bakanı'na bildirdiğini açıkladı.

Anastasiadis, Pompeo'nun ziyaretinin, Türkiye'nin bölgedeki yasa dışı faaliyetlerinin sürdüğü dönemde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Pompeo'ya Maraş ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler hakkında da bilgi verdiğini ifade eden Nikos Anastasiadis,Ankara'nın bölgedeki provokatif olarak nitelediği eylemlerden kaçınmasını ve derhal sonlandırmasını istediklerini söyledi.

Anastasiadis, ABD Hükümeti'ne, Kıbrıs'ın kendi doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanma konusundaki egemenlik haklarını engelsiz bir şekilde kullanmasına tam destek olarak Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki yasadışı sondajlarını kınamaya yönelik kararlı duruşundan dolayı derin takdirlerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından Pompeo ile Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında savunma konularında daha fazla iş birliği için Mutabakat Muhtırası da imzaladı. Muhtıra konusunda Pompeo, "İlişkilerimizi daha da geliştirmeye ve sınırları güvence altına almaya yardımcı olacak" dedi.

Memorandum, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasında güvenlik ve savunma alanında ikili iş birliği çerçevesinde Larnaka'da “Kıbrıs Kara Merkezi” olarak adlandırılacak bir eğitim tesisi kurulmasını içeriyor.



Pompeo-Anastasiadis görüşmesi başladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşüyor.

Geniş güvenlik önlemleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılanan Pompeo'ya ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber eşlik etti.

Anastasiadis-Pompeo görüşmesinde, Türkiye'nin bölgedeki provokasyonları, Kıbrıs- ABD ilişkileri ve Kıbrıs sorunu ele alınacak. Lefkoşa, Pompeo'nun ziyaretini bölgedeki gelişmeler ışığında çok önemli diye niteliyor.

Anastasiadis, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pompeo'yu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin illegal faaliyetler yürüttüğü kritik bir dönemde adada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anastasiadis, bölgedeki istikrarın korunmasının ABD'nin çıkarlarına uygun olduğunu da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak, Pompeo'nun Afganistan'la ilgili bir toplantıya katıldığı Doha'dan Larnaka Havalimanı'na geldi. Larnaka'dan Lefkoşa'ya saat 21.00 sıralarında polis konvoyu gelen Pompeo'nun ziyareti nedeniyle Larnaka ile Lefkoşa'da birçok yol, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı ancak Pompeo'nun güzergahı güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Pompeo, başkanlık sarayına girişinde Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından yüksek profilli ziyaretçilere uygulanan törenle karşılandı.

Hem Anastasiadis hem Pompeo'nun Covid-19 salgını nedeniyle maskeli olduğu görüldü.