Polonyalı Metal Grubu BEHEMOTH Bizlerle

Ersin Kaşif

Bu hafta, Metal müzik sevenler için yaptık sayfamızı. Avrupa’dan bir grup Polonyalı Behemoth bizlerle. Geçtiğimiz ay Türkiye’de de konser veren grup tam bir metal müzik grubu. Gerek kostümleri gerekse sahne performanslarıyla onları izlemeye değer doğrusu.

Behemoth, (eski adıyla Baphomet), 1991 yılında kurulan ve kariyerlerine black metal yaparak başlayan Polonyalı death metal grubudur. Grubun ilk kadrosundan geriye tek kalan Nergal’dir. Grup Nergal-Inferno ikilisi olarak tanımlanır, zira grubun müziğinin genel şeklini bu ikili oluşturuyor. Bestelerin hepsi ve şarkı sözlerinin büyük kısmı Nergal’e aittir. Önceleri saf black metal yapan grubun müziği bir süre sonra melodikleşmiş ve Satanica albümüyle birlikte de sertleşip minimal müzikten uzaklaşarak death metale dönüşmüştür. Black metal döneminde paganizm üzerine olan şarkı sözleri giderek felsefi bir hal almış ve satanizm ve thelema üzerine kurulur olmuştur. Polonyalı en önemli ekstrem metal gruplarından biridir.

27 YILLIK AMA 2013’TEN SONRA DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

27 yıldır black metal’in sınırlarını zorlayan Polonyalı grup Behemoth, yeni albümleri “I Loved You at Your Darkest”ın dünya turnesi kapsamında 23 Şubat 2019 akşamı (dün) Türkiye Volkswagen Arena’da sahne almaya hazırlanıyordu.

Başta da söylediğim gibi, Behemoth, 2000’li yıllarda death metal sound’undan da beslenerek kendi özgün tarzına kavuştu. Bu dönemde Ortadoğu’nun oryantalist müzikal öğelerinden de beslenmeye başlayan Behemoth; Nergal, Orion ve Inferno’dan oluşuyor. 2013’ten beri dünya çapında bir grup haline gelen Behemoth; Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Marilyn Manson, Iron Maiden, Metallica gibi büyük isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Grup geçtiğimiz yıl, thrash metalin efsanevi grubu Slayer’ın veda turnesinde konuk olarak yer aldı.

Kendilerini yeniden tanımladıkları albüm olma niteliği taşıyan, grubun on birinci albümü “I Loved You At Your Darkest” 5 Ekim’de hayranlarıyla buluşmuştu. Behemoth’un diğer albümlerine kıyasla daha dinamik ve rock etkisi altında olan albümün yapım prodüktörlüğünü grup üyeleri yaparken yardımcı prodüktörlüğünü Daniel Bergstrand (Meshuggah, In Flames), mixing’ini Matt Hyde (Slayer, Children Of Bodom) ve mastering’ini Tom Baker (Nine Inch Nails, Marilyn Manson) üstlendi.

Konser performanslarını “görsel ve işitsel olarak etkileyici, büyük ve kontrol edilemez bir kaos” olarak tanımlayan Polonyalı black metal grubunu takip etmenizi öneriyoruz.