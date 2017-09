Politis: “Yol haritası Guterres çerçevesi”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile New York’ta görüşmek istemediği haber verildi.

Politis’in “Akıncı’ya Lefkoşa Şartları… Yol Haritası Guterres Çerçevesi” başlıklı haberine göre Anastasiadis dün katıldığı bir etkinlikte “Cumhurbaşkanı Akıncı ile Amerika’da iletişim görüşmesi yapmak istemediğini söyledi, “Tezlerimiz Kıbrıs Türk tarafında yanıt bulursa, gelecekte perspektif olabilir. Doğru ön şartlar işlenir veya yaratılırsa, doğru ön hazırlık olursa, vatandaşlarımızla görüşmeyi reddetmeyiz” dedi.

Gazete, Rum tarafının, BM Genel Kurulu nedeniyle Kıbrıs sorununun bütün aktörlerinin New York’ta bulunacak olması ışığı altında, Rum toplumunun “müzakere masasına, Guterres çerçevesine riayet edilmesi halinde geri dönmeye hazır olduğunda ısrar edeceğini yazdı.

Habere göre “Genel Sekreter’in ortaya koyduğu, normal bir devlet kurulması ana şartlarının yerine getirilmesi halinde müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını” söyleyen Anastasiadis, bunu AB, İslam Konferansı, BM Daimi üyesi ülke devlet başkanlarına ve BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektuplarla defalarca beyan ettiğini ekledi.

Anastasiadis, Guterres’le yapacağı görüşmeden sonra bir gelişme bekleyip beklemediği sorusuna karşılık, gelişmenin sadece Rum tarafına bağlı olmadığını söyledi, “Görüşme sırasında, müzakere masasına dönmeye hazır olduğumuzu ifade edeceğiz. Yeter ki normal bir devlet kurma konusunda sunduğumuz belgelerde kaydedilenlere, BM’nin ve AB’nin ana-temel ilkelerine riayet edilsin” dedi.

Alithia, haberi “Hazır Olduğunu ve Beklediğini Beyan Ediyor… Başkan Anastasiadis Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Topun Öteki Tarafta Olduğunu Yineliyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, BM Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Genel Sekreter huzurunda bir görüşme olup olamayacağı sorusuna muhatap olan Anastasiadis “herhangi bir görüşmenin bir hedefi, maksadı olması gerektiğini, etki yaratmak veya iletişim maksatlı olmaması gerektiğini” söyledi.

Anastasiadis, Rum tarafının tezlerine Kıbrıs Türk tarafından cevap gelmesi halinde görüşme için gelecekte perspektif olabileceğini söyledi, şunları ekledi:

“Doğru ön hazırlık olması, doğru şartlar işlenmesi veya yaratılması halinde vatandaşlarımızla görüşmeyi reddetmeyiz. Her şeyden önce, yakın zamana kadar 30 ayılık bir diyaloğumuz oldu, dolayısıyla Sayın Akıncı’ya ve Sayın Akıncı’nın izlediği çizgiyi belirleyenlere, yani Türkiye’ye bağlı.”Anastasiadis’e inisiyatifler ve bu dönemde başka ne yapacağı da soruldu. Gerek ikili gerek üçlü düzeylerde yapmayı planladığı uluslararası temaslar aracılığıyla bir dizi inisiyatif alacağını söyledi.

Haravgi haberi “Başkan Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Hazır...BM Genel Sekreteri’nin Koyduğu Ön Şartlara Riayet Edilmesi Halinde” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros ise “Başkan İnisiyatif Alıyor… Nikos Anastasiadis Müzakere Masasına Dönmeye Hazır Olduğunu Tekrarlıyor” başlığını attı.



Siyasi partiler

Fileleftheros, başka bir haberinde, siyasi partilerin Anastasiadis’i, müzakerelere yeniden başlamak hedefiyle New York’a gidecek olması dolayısıyla eleştirdiğini yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı ve başkan adaylarından Nikolas Papadopulos müzakerelerin yeniden, koptuğu yerden başlamasının hata olacağı görüşünü ortaya koyarak özetle şunları söyledi:

“Gerek Başkan gerek AKEL ve DİSİ neredeyse her gün, müzakerelerin kaldığı yerden; yani dönüşümlü başkanlıktan, Türklere 4 özgürlükten, göçmenlerin evlerinde kalmaya devam edecek kullanıcılardan, tamamı kalacak olan yerleşiklerden, vetodan, sayısal eşitlikten ve garantiler, müdahale hakkı ve asker konusunda göreceğimiz yeni baskılardan devam etmesi gerektiğini tekrarlıyor. Kıbrıs Helenizm’inin ana beklentisi, Crans Montana’da verilen bütün bu tehlikeli tavizleri içermiyor.”

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Anastasiadis’in Crans Montana’da sunduğu öneriler geri çekilmeden müzakerelerin yeniden başlamasını “tehlikeli gelişme” olarak niteledi.

Perdikis “Guterres çerçevesinin tamamı ile kabul edilmesi çok tehlikelidir ki maalesef Başkan da çalışma arkadaşları da bu pratiği izliyor” dedi.

Anastasiadis’i, Rum siyasi parti başkanlarıyla herhangi bir istişarede bulunmadan New York’a gitmeye hazırlanmakla suçlayan EDEK ise “BM Genel Kurulu öncesinde bizim tarafı olumsuz etkileyecek yanlış izlenimler, müzakerelerde yeni olgular yaratılmaması için gerek siyasi parti başkanları gerek partiler olarak aleni açıklamalarımızda dikkatli olmalıyız” dedi.

ELAM ise Rum yönetiminin beklemede ve müzakerelere geri dönmek niyetinde olduğu açıklamasının, taktik ve stratejik planlama eksikliğinin göstergesi olduğu görüşünü ortaya koyarak bu durumu “ölümcül” diye niteledi.