Politikacılar Gözyaşı Döküyor, Timsahlar Gülüyor / Δακρύζουν πολιτικοί, γελάνε κροκόδειλοι

Politikacılar Gözyaşı Döküyor, Timsahlar Gülüyor

Antik Yunan ifadesi uzun yıllar kullanılmıştır ve halen kullanılmaktadır. Bu ifade, kurbanını cezbeden timsah taktiğinden yola çıkarak ikiyüzlülüğü anlatır. Bu ifade “timsah gözyaşları” ifadesidir. Bu ifadede, etobur sürüngenlerin akıttığı gözyaşları ve aynı anda çıkardığı ağlama seslerine değinilir. Timsah, bunu kurbanını aldatmak ve kendisine yakınlaştırmak üzere yapar. Bu şekilde, kurban bir nefes uzaklığa geldiğinde bir ısırıkta yiyip bitirebilecektir.

Bu anlatımın Antik Yunan metinlerinde olması şaşırtıcıdır. O dönemde Yunanistan’da timsah yoktu. Antik Yunanların bu bilgileri Yunanistan limanına gelip egzotik kuşlar ile hayret ve korku uyandıran sürüngenlere ilişkin maceralarını anlatan Fenikeli tüccarlardan aldıkları varsayılıyor.

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“Timsah gözyaşları”.

Siyasilerimizin akıttıkları bunlardır. Kıbrıs Rum tarafındaki Ulusal Konsey toplantısının ardından aklıma gelen ilk şey bu ifade oldu. Siyasi liderler, müzakere sürecinde var olan sorunlar, Türk sismik araştırma gemisi Barbaros’un mevcudiyeti, kabul edilemez olan aşırılıklar ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundular ve güya hayal kırıklığıyla aşağı yukarı durumların iyi olmadığını, çıkmaza sürüklendiğini beyan ettiler. Yani, şimdi onlar ağlarlarsa timsahlar gülerler! Bu kadar da riyakârlık olmaz! Peki kim bu ağlayanlar? Her elverişli perspektifte millete korku yaymak adına gösterecek bir tehlike bulanlar değil mi?

Tekrarlamak benim için çok yorucu, ama kendimizi iyi ifade etmemiz açısından yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir taraftaki siyasi kahvede ne varsa diğer taraftakinde de o vardır. Ben Kıbrıslı Rum olarak, adacığımızın bir yarısında yaşadıklarımı daha rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Diğer yarısında olanları ise sizler benden iyi biliyorsunuz.

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Her iki taraftan da memleketin yeniden birleşmesine ilişkin hiçbir zaman isteklilik göstermeyenlerin riyakârlıkları beni rahatsız ediyor. Öte yandan, memleketin yeniden birleşmesini isteyip bu doğrultuda çalıştıklarına dair bizi inandıranların riyakârlıkları beni daha fazla rahatsız ediyor.

Bahaneleri duyacağım an için beklemeye geçtim. Diplomatik çabaların her iki tarafta da diğerine sorumluluk yükleme doğrultusunda olduğu gayet açıktır. Bu karşılıklı sorumluluk yüklemenin ne zaman doruğa ulaşacağı ile ilgili olarak günleri sayıyorum. Bu süreçten sonra da onlara budalaca inananların gözlerine bakabilecekler mi onu görmek istiyorum.

Bu gözyaşlarına ilişkin yapabileceğim herhangi bir niteleme yoktur. Antik trajedi yazarlarının da, böyle bir trajediyi ortaya koymak akıllarına gelmedi. Bu trajedi, iyimserlikle, umutla, gayretle, zahmetle, bir amaç uğruna tek tek tuğla üzerine tuğla koymakla başlayıp, bu yapıyı oluşturanların yapının en üzerinde bu yapıyı yıkmaları ile ilgilidir. Böyle bir trajediyi tanımlamak, yazmak için çağdaş trajedi yazarlarına ihtiyaç vardır. Bu yazarlar Kıbrıs’ta müthiş bir kariyer yapabilirlerdi.



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YENİDÜZEN için yazılan Yunanca özgün metinden çeviri: Çağdaş Polili

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Δακρύζουν πολιτικοί, γελάνε κροκόδειλοι

Μια αρχαιοελληνική φράση που επικράτησε και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στην ελληνική γλώσσα, περιγράφει την υποκρισία, προερχόμενη από την τακτική των κροκόδειλων να προσελκύουν τα θύματά τους. «Κροκοδείλια δάκρυα». Αυτή είναι η φράση. Και αναφέρεται στα δάκρυα που χύνουν τα σαρκοφάγα ερπετά σε συνδυασμό με ήχους που παραπέμπουν σε κλάμα για να ξεγελάσουν και να φέρουν κοντά το θήραμα τους για να το καταβροχθίσουν με μια μόλις δαγκωματιά μόλις αυτό φτάσει σε απόσταση αναπνοής.

Είναι εκπληκτικό το πώς υπάρχει αυτή η περιγραφή στα αρχαιοελληνικά κείμενα τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κροκόδειλοι. Εικάζεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τις πληροφορίες τους από τους Φοίνικες εμπόρους οι οποίοι έφταναν στα λιμάνια της Ελλάδας περιγράφοντάς τους περιπέτειες από τη δράση των εξωτικών πουλιών και ερπετών προκαλώντας εντύπωση και τρόμο.

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«Κροκοδείλια δάκρυα». Αυτά χύνουν λοιπόν οι πολιτικοί μας. Αυτή η φράση ήρθε πρώτη στο δικό μου το μυαλό μετά τη συνεδρία στην Ε/κ πλευρά του Εθνικού Συμβουλίου. Ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τα προβλήματα που υπάρχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία, για την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Barbaros, για αξιώσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και βγήκαν δήθεν απογοητευμένοι ανακοινώνοντας λίγο-πολύ ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και οδεύουν προς αδιέξοδο. Ε λοιπόν, αν αυτοί δακρύζουν, τότε οι κροκόδειλοι γελάνε! Πόση υποκρισία πια! Μα ποιοι δακρύζουν; Αυτοί που σε κάθε ευοίωνη προοπτική πάντα βρίσκουν ένα κίνδυνο να αναδείξουν για να κατατρομοκρατήσουν τον κόσμο;

Είναι πολύ κουραστικό να το επαναλαμβάνω, αλλά θα το πω ξανά για να ‘μαστε εξηγημένοι. Ίδιο είναι το πολιτικό καφενείο και στη μια πλευρά και στην άλλη. Απλά ως Ελληνοκύπρια μπορώ με μεγαλύτερη ευκολία να περιγράψω αυτά τα οποία βιώνω ζώντας στη μισή μας βραχονησίδα. Αυτά που συμβαίνουν στην άλλη μισή, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.

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Η υποκρισία αυτών οι οποίοι ποτέ δεν έδειξαν ότι επιθυμούν επανένωση του τόπου και από τη μια μεριά και από την άλλη της πράσινης γραμμής, με ενοχλεί πάντως λιγότερο από αυτήν όσων μας έπεισαν όλο αυτό το διάστημα ότι όχι μόνο την θέλουν, αλλά και εργάζονται γι’ αυτήν.

Περιμένω τη στιγμή που θα ακούσω τις δικαιολογίες. Είναι προφανές ότι οι διπλωματικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην επίρριψη ευθυνών ένθεν και ένθεν. Μετρώ τις μέρες μέχρι την κορύφωση. Και θέλω πολύ να δω αν θα καταφέρουν να κοιτάξουν στα μάτια όλους όσους βλακωδώς τους πίστεψαν.

Γι’ αυτά τα δάκρυα δεν έχω κανένα χαρακτηρισμό. Ούτε οι αρχαίοι τραγωδοί δεν σκέφτηκαν να περιγράψουν μια τραγωδία που να ξεκινά με αισιοδοξία, ελπίδα, προσπάθειες, κόπο, κτίσιμο τούβλο με τούβλο για ένα σκοπό και στην κορύφωσή του οι ίδιοι άνθρωποι που έκτισαν ένα οικοδόμημα, να το γκρεμίζουν. Χρειάζονται σύγχρονοι τραγωδοί γι’ αυτό, και στην Κύπρο θα έκαναν την τέλεια καριέρα.