Polisten yol uyarısı
Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde sabahın ilk saatlerinde yoğun bir sis oluştuğu görüldü
Ada genelinde dünden beri devam eden yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde sabahın ilk saatlerinde yoğun bir sis oluştuğu görüldü.Girne-Değirmenlik Dağyolu mevkiinde sis nedeniyle sürücüler sıkıntılı anlar yaşıyor.
Polisten uyarı
09.30: Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nun özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
10.55: Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolunun , Bahçeler mevkii ile Tuzluca kavşakları arası, İskele - Ardahan Anayolu ve Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde yol içerisine yağmur suları ve bunun etkisiyle yer yer torak ve taşlar akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Foto: Sosyal medya