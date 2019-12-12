Polisten yol uyarısı

Ada genelinde dünden beri devam eden yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde sabahın ilk saatlerinde yoğun bir sis oluştuğu görüldü.Girne-Değirmenlik Dağyolu mevkiinde sis nedeniyle sürücüler sıkıntılı anlar yaşıyor.

Polisten uyarı

09.30: Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nun özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

10.55: Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolunun , Bahçeler mevkii ile Tuzluca kavşakları arası, İskele - Ardahan Anayolu ve Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde yol içerisine yağmur suları ve bunun etkisiyle yer yer torak ve taşlar akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Foto: Sosyal medya