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Polisten yol uyarısı

Polisten yol uyarısı

Polis aşırı yağışlar nedeniyle İskele'deki sürücüleri uyardı.

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Polis aşırı yağışlar nedeniyle İskele'deki sürücüleri uyardı.

Açıklama şu şekilde:

Sürücülerin Dikkatine 

Ülkemizi etkisi altına alan sağnak yağış nedeniyle, İskele - Karoaz Anayolunun, Boğaz mevkii ile harup ambarları mevkii arasında şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ve yollar içerisinde su  birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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