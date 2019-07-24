Polisten yol uyarısı

Lefkoşa’da fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çalışmalardan dolayı Gönyeli gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten veriliyor.

Polis, bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.