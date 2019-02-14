Polisten yol uyarısı

Yağışlı hava Karpaz bölgesinde etkili oluyor. Polis, şiddetli dolu yağışı ve buzlanmalar olan Çayırova-Pamuklu ve Bafra-Mehmetçik yolları için sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı, Çayırova- Pamuklu ve Bafra- Mehmetçik ana yolları üzerinde şiddetli dolu yağışı nedeniyle yol içinde yer yer şu birikintileri ve buzlanmalar oluştuğunu duyurarak bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı.

Dolu yağışından dolayı Çayırova-Pamuklu anayolunda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü.

Polis, yaptığı açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.