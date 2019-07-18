Polisten yardım istediler, tutuklandılar

Ülkeye bilmedikleri bir yerden giriş yapan Z.E ile V.H isimli iki mülteci, polise sığınıp yardım istedi, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlıların ülkeye nasıl ve neden giriş yaptıklarının araştırılacaklarını söyledi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise bir an önce Türkiye’ye gitmek istediklerini söyledi.

Her iki isim aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Ülkeye neden ve nasıl girdikleri tespit edilecek

Sennaroğlu, zanlılar Z.E ve V.H’nun dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek ülkeye bilmedikleri bir yerden giriş yaptıklarını söyleyip, polisten bu konuda yardım istediklerini belirtti.

Polis, ayni gün her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını, zanlıların ülkeye neden ve nasıl girdiklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirten polis, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar: Türkiye’ye gitmek istiyoruz

Mahkemede söz alan zanlılar, biran önce Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki gün tutuklu kalmalarına emir verdi.