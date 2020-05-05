Polisten yağış uyarısı
Polis, Lefkoşa’da ani bastıran aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını, su birikintileri oluştuğunu duyurdu, tedbir çağrısı yaptı
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Polis, Lefkoşa’da ani bastıran aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını, su birikintileri oluştuğunu duyurdu, tedbir çağrısı yaptı.
Yapılan açıklama şöyle;
"Aşırı yağış nedeniyle Görüş mesafesi azaldı. Lefkoşa'da ani bastıran sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ve yollarda su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."
Fotoğraf: Panayiotis Solomou
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