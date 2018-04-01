Polisten ve Özersay'dan dolandırıcılık uyarısı

Polisten dolandırıcılık konusunda uyarı

Polis Genel Müdürlüğü, dün bir yazılı açıklama yaparak son günlerde bazı şahısların kendilerini başka bir şahıs olarak tanıttıktan sonra, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, kendisinin vermiş olduğu hesaba acilen para transferi talep ettiğini bildirerek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Polis tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Son günlerde, bazı bankaları, iş adamlarını ve kuyumcuları telefon ile arayan meçhul şahıs/lar, kendilerini başka bir şahıs olarak tanıttıktan sonra, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, kendisinin vermiş olduğu hesaba acilen para transferi yapması yönünde telkinde bulundukları ve para transferinin ardından söz konusu paranın ATM’ler vasıtası ile hesaptan çekildiği yönünde şikâyetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemeleri, aranmaları halinde de en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur. YD

Özersay’ın ismi kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ismini kullanan dolandırıcılar bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı.

Özersay, olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak uyarıda bulundu.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız, o nedenle bu uyarıyı yazma ihtiyacı hissettim. Bugün İstanbul’dan bir şahıs Kıbrıs’taki bir kuyumcuyu arayarak “merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul’da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın”

Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor. İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş konuyu polise aktarıp şikayetçi olacak. Süreç başladı. Buradan olabildiğince çok kişiye ulaşmak için yazıyorum. Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye İTİBAR ETMEYİNİZ.”