Polisten sürücülere uyarı

Polis, Gazimağusa - Karpaz ve İnönü -Vadili Anayolunun yol bakım çalışmalarından dolayı sabah saat 08.00 itibariyle kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

“Gazimağusa - Karpaz Anayolunun, Çayırova köyüne dönen yoldan itibaren (Diner Yağ Fabrikası Yanı) Mağusa istikametine doğru olan kısmında yol bakım ve tamir çalışmaları yapılacağından dolayı, yarın sabah (21.11.2019 tarihinde) saat 08.00'den itibaren yol trafik akışına kapatılacaktır. Ulaşım, Çayırova köy içerisinden sağlanacaktır. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretlerine uymaları önemle rica olunur.”

"İnönü - Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları yapılacağından dolayı, yarın sabah (21.11.2019 tarihinde) saat 08.00 'den itibaren yol trafik akışına kapatılacaktır. Ulaşım alternatif köy yollarından sağlanacaktır."