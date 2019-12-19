Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Polisten sürücülere sis uyarısı
Polisten sürücülere sis uyarısı

Polisten sürücülere sis uyarısı

Ülkemizde son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer etkili olan sis dolayısyla, polis sürücülere uyarı yaptı.

A+A-

Ülkemizde son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer etkili olan sis dolayısyla, polis sürücülere uyarı yaptı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; 

"Ülke genelinde etkili olan yoğun sis yollarımızda görüş mesafesinin azalmasına sebep olmuştur. Sabahleyin trafiğe çıkacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık şekilde seyretmeleri önemle rica olunur."

 

Fotoğraf: Dila ŞİMŞEK

Bu haber toplam 479 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler