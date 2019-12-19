Polisten sürücülere sis uyarısı
Ülkemizde son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer etkili olan sis dolayısyla, polis sürücülere uyarı yaptı.
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Ülkemizde son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer etkili olan sis dolayısyla, polis sürücülere uyarı yaptı.
Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Ülke genelinde etkili olan yoğun sis yollarımızda görüş mesafesinin azalmasına sebep olmuştur. Sabahleyin trafiğe çıkacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık şekilde seyretmeleri önemle rica olunur."
Fotoğraf: Dila ŞİMŞEK
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