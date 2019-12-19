Polisten sürücülere sis uyarısı

Ülkemizde son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer etkili olan sis dolayısyla, polis sürücülere uyarı yaptı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Ülke genelinde etkili olan yoğun sis yollarımızda görüş mesafesinin azalmasına sebep olmuştur. Sabahleyin trafiğe çıkacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık şekilde seyretmeleri önemle rica olunur."