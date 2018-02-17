Polisten sis uyarısı...
Polis Basın Subaylığı, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nda yoğun sis olduğunu ve görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düştüğünü belirtti.
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Polis Basın Subaylığı, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nda yoğun sis olduğunu ve görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düştüğünü belirtti.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nda yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 2-3 metreye kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu yolu kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur.
Foto: Arşiv
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