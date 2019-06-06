Polisten 'sahte 50 TL' uyarısı

Girne’de bir hotelde kalan 35 yaşındaki M.M.T’nin, sahte olduğuna inanılan 19 adet 50 TL’lik banknotların 9’unu, yani 400 TL’sini otelin kumarhanesinin kasasına vererek, tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Zanlı tutuklanırken, Polis Basın Subaylığı vatandaşları sahte 50 TL’lik banknotlarla ilgili uyardı.

Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu 50 TL’lik sahte banknotların hepsinin de A 625255062 seri numarasından oluştuğu ifade edildi.

Ellerinde söz konusu seri numaralı 50’lik “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.