Polisten Karpaz için uyarı

Polis, Karpaz Bölgesinde şiddetli yağışın etkili olduğunu duyurdu. Yağışlar nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldığını ve yolların içerisinde su birikintileri oluştuğunu bildiren polis, İskele - Karpaz Anayolunu kullanacak sürücülerin yolda yavaş ve dikkatli olmaları istedi.