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Polisten Karpaz için uyarı

Polisten Karpaz için uyarı

Polis, Karpaz Bölgesinde şiddetli yağışın etkili olduğunu duyurdu, sürücülerin İskele - Karpaz Anayolunda yavaş ve dikkatli olmalarını istedi.

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Polis, Karpaz Bölgesinde şiddetli yağışın etkili olduğunu duyurdu.  Yağışlar nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldığını ve yolların içerisinde su birikintileri oluştuğunu bildiren polis,  İskele - Karpaz Anayolunu kullanacak sürücülerin yolda yavaş ve dikkatli olmaları istedi.

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