Barış Sel, “Kıbrıs meselesi bağlamında polis siyasetten ayrılmalıdır. Karşılıklı güven ortamının yaratılmaması uyuşturucu ile başlattığımız mücadeleye sekte vuruyor. Polisin karşılıklı bilgi alışverişi yapması durumunda her türlü suçun engellenebileceğine inanmaktayım”

4 AYDA 134 TUTUKLU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2019 yılı 01 Ocak-8 Mayıs tarihine kadar ada genelinde yaptığı operasyonlarda 134 kişi hakkında ileri işleme gitti. Uyuşturucu suçuna bulaşan 134 kişiden 29’unun öğrenci olması dikkatlerden kaçmadı.

HİNTKENEVİRİ VE HAP ARTTI

2019 yılına hızlı başlayan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 1 Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında 46 kilogram Hintkeneviri ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Müdürlük, aynı operasyonlarda 6 çeşit farklı uyuşturucu madde de ele geçirdi.

DENETİMLİ SERBESTLİK

2016 yasallaşan “Denetimli Serbestlik” için iki buçuk senede 320 kişi başvurdu. Birçok alt yapı eksikliği olan yasada 112 kişi başarılı oldu, 68 kişi ise başarısız. Aynı yasada 114 kişi kan ve idrar örneği vermeye devam ederken, 26 kişi karar için bekliyor.

Devrim DEMİR

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün en başındaki isim Barış Sel, güneye işbirliği çağrısı yaptı.

Uyuşturucu alanında adada işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizen Barış Sel, şu mesajı verdi: “Uyuşturucu suçlarında ortak hareket etmeliyiz. Kıbrıs’ın güneyi ile iş birliğine açığız. Polisin karşılıklı bilgi alışverişi yapması durumunda her türlü suçun engellenebileceğine inanmaktayım”

Barış Sel, son yıllarda uyuşturucu suçlarında gözle görülür bir artış yaşandığını, bu artışın gerek soruşturmalar gerekse istatistik çalışmalar sonrası elde edilen verilerle ortaya çıktığını anlattı.

2019 yılına oldukça hareketli başladıklarını ifade eden Sel, özellikle Hintkeneviri ve uyuşturucu hapın ön planda olduğunu, Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında 18-61 yaş arası 123’ü erkek, 11’i kadın toplam 134 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Barış Sel, polisin siyasetten ayrılması gerektiğine dikkati çekerek uyuşturucu mücadelesi ile ilgili Kıbrıs’ın güneyi ile iş birliğine hazır olduklarını anlattı.

Denetimli Serbestlik Yasası’na da değinen Sel, 2016 yılından bu yana yasadan 320 kişinin yararlandığını 112 kişinin başarılı olduğunu, 68 kişinin yasayı ihlal ettiğini, 26 kişinin ise henüz kararının açıklanmadığını belirtti.

Yasadaki alta yapı eksikliğine de vurgu yapan Sel, rehabilitasyon merkezi olmadığı sürece yasanın kişilere faydası olmadığını söyledi.

4 ayda kilolarca uyuşturucu, binlerce hap

Ülkede artan uyuşturucu suçlarının her geçen yıl katlanarak arttığına vurgu yapan Sel, 1 Ocak- 8Mayıs tarihleri arasında 46 kilogram 744 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini kaydetti.

Aynı operasyonlarda 1 kilogram 154 gram sentetik cannabinoid, 451 gram eroin, 15 gram kokain, 3 gram MDMA hap, 3 gram Methamphetamine, iki bin 599 adet uyuşturucu madde içeren hap ve 7 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirdiklerini kaydeden Sel, suçlarla bağlantılı 134 kişi hakkında yasal işleme gidildiğini kaydetti.



134 tutuklunun 29’u öğrenci



Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde ciddi operasyonlar yaptıklarını anlatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü sorumlusu Barış Sel, 18-61 yaş arası tutuklanan 123 erkek, 11 kadından 29 tutuklunun ülkede öğrenim gören öğrencilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Aynı operasyonlarda Lefkoşa’nın birinci sırada yer aldığına da değinen Sel, 1 Ocak- 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda Lefkoşa’da 47, Mağusa’da 42, Girne’de 23, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 4 mesele yaptıklarını kaydetti.

Sel: Geçiş kapıları ve limanlar kullanılmaya devam ediyor

Uyuşturucu ile mücadelede tüm ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Sel, geçiş kapıları ve limanlara da destek verdiklerini, Narkotik Şube Müdürlüğü’nde 44 personel ile 5 ayrı kazaya baktıklarını dile getirdi.

Uyuşturucu tacirlerinin geçiş kapıları ve limanları da kullandığını kaydeden Barış Sel, 1 Ocak- 8 Mayıs tarihleri arasında limanlar ve geçiş kapılarında 22 mesele yaptıklarını ve 25 kişi hakkında ileri işleme gidildiğini kaydetti.

Ercan Havaalanı’nda 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydeden Sel, 01 Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında 51 gram Hintkeneviri, 186 miligram MDMA, 453 adet Extacy hap ele geçirildiğini, Girne Turizm Limanı’nda 4 kişinin tutuklandığını 5 gram Hintkeneviri, 451 gram eroin ele geçirdiklerini ifade etti.

Sel, Kermiya geçiş kapısında 207 gram Hintkeneviri, 13 gram kokain bulunarak 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, Akyar geçiş noktasında 1 kişinin tutuklandığını 365 gram sentetik cannabionid ele geçirildiğini, Lokmacı geçiş kapısında 3 kişi hakkında yasal işleme gidilerek 86 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Ledra Palace geçiş noktasında da 01 Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında 2 kişinin tutuklandığını belirten Sel, 3 gram 439 miligram Hintkeneviri ele geçirdiklerini belirtti.

“Mahkeme kararları elimizi güçlendiriyor”

Narkotik Müdürü Barış Sel, son yıllarda ağır ceza mahkemelerinin de verdiği kararların caydırıcı nitelikte olduğuna değindi. Sel, uyuşturucu suçlarına karşı mahkemelerde verilen cezaların etkili olduğunu ve ellerini güçlendirdiğini söyledi.

Sel: Rehabilitasyon merkezi şart

2016 yılında geçen Denetimli Serbestlik Yasası’na da değinen Barış Sel, şu anki mevcut durumdaki yasada alt yapı eksikliklerinin olduğunun altını çizdi. Denetimliden yararlanan toplam 320 kişinin olduğunu belirten Sel, bu yasadan 112 kişinin başarılı olarak süreci tamamladığını, 68 kişinin başarısız olduğunu, 114 kişinin süreci devam ettirdiğini, 26 kişinin ise karar aşamasında olduğunu ifade etti.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören uyuşturucu bağımlısı şahıslar içinde ayrı bir rehabilitasyon merkezinin şart olduğuna değinen Sel, “Mevcut çevresinden soyutlanmayan uyuşturucu bağımlısı kişiler hiçbir şekilde yeniden topluma kazandırılamaz. Bu kişileri yeniden kazanmak için rehabilitasyon merkezi şart. Mevcut hali ile Denetimli Serbestlik Yasası çok faydalı bir yasa değil ne yazık ki, alt yapısı hazırlanmadan bir yasa geçti. Yasanın birçok eksikliği çalıştaylarla gündeme geldi, bazı tespitler yapıldı. Eksiklerle dolu bir yasa gündeme geçti. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na üye olan bir yardımcım hiçbir toplantıya çağrılmıyor ve kararlar alınırken bireysel alınıyor. Bizden istatistik bilgi istendiğinde şahsi olarak değil de kanallar arası bize ulaşılıyor” dedi.

“Mücadelede iş birliği şart”

Uyuşturucu ile mücadelede planlanmış bir devlet politikasının olmaması sebebiyle kurulan komisyonun ortak hareket etmediğine de değinen Sel, “Yasa dışı madde kullanımının ülkemizde artmasının en büyük nedenlerinden birisi, son döneme kadar sadece polisiye tedbirlerle mücadele edilebileceğine dair yanlış bir inanış vardı. Uyuşturucu ile mücadelede planlanmış bir devlet politikasının olmaması sebebiyle, yakın geçmişte bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, kuruluş yetkileri kuruluş amaçlarının dışına çıkarak fevri hareket ediyor. Komisyon ve dernekler devletin diğer kurumları ile koordineli ve iş birliği içerisinde eş zamanlı ortak hareket eden bir yapıya dönüştürülmeli” dedi.

“Kıbrıs’ın güneyi ile iş birliğine açığız”

Uyuşturucu tacirleri tarafından ülkenin geçiş noktası olarak kullanılma riski olduğuna dikkati çeken Sel, Kıbrıs’ın güneyinden sürekli ülkeye bir uyuşturucu akımı olduğunu özellikle ismi tespit edilen şahısların Kıbrıs Rum polisine bildirildiği halde hiçbir şekilde tedbir alınmadığına vurgu yaptı.

İki tarafta suçlara ilişkin bir anlaşma olmadığı için uyuşturucu ticareti ile uğraşan kişilerin bu avantajı çok iyi değerlendirdiğini de belirten Sel, “Kıbrıs’ın güneyi bizimle iş birliğine yaklaşmıyor. Polislik siyasetten ayrılmalıdır. Karşılıklı güven ortamının yaratılmaması uyuşturucu ile başlattığımız mücadeleye sekte vurmakta. Polisin siyasetten arınarak suçlarla ilgili karşılıklı bilgi alışverişi yapılması durumunda her türlü suçların engellenebileceğine inanmaktayım” dedi.