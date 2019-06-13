Poliste ve cezaevinde SORUŞTURMA

Firari mahkum Mohamed Amine Khereoubi’nin YENİDÜZEN’le paylaştığı “Kaçmak için polise 20 Bin Sterlin ödedim” iddiasından sonra polis harekete geçti, Merkezi Cezaevi ve polis içerisinde soruşturma açıldı.



Polis dün sabah saatlerinde gazete binamıza gelerek, röportajı yapan muhabirimiz Dila Şimşek’ten de ifade aldı.

YENİDÜZEN’in firari mahkumun iddialarını yansıtan “Kaçmak için polise 20 Bin Sterlin ödedim” manşeti ülkenin gündemini belirledi.

Polis, sabahın erken saatlerinden gazetemiz YENİDÜZEN’e geldi, haberi hazırlayan muhabirimiz Dila Şimşek’in ifadesine başvurdu, Merkezi Cezaevi ve Polis içerisinde soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucudan tutuklu mahkum Mohamed Amine Khereoubi, 25 Nisan tarihinde apandisit ameliyatı için tedavi altına alındığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden firar ederek, kayıplara karışmıştı.

Firari mahkum Mohamed Amine Khereoubi 47 gün sonra ortaya çıktı, YENİDÜZEN’e ulaştı, ciddi iddialar açıkladı.

Uyuşturucu suçundan mahkum Mohamed Amine, Khereoubi’nin en önemli iddiası “Bir polise 20 bin sterlin ödeyerek Girne Limanı’ndan kaçtığı” yönünde oldu. Sahte pasaportla önce Türkiye’ye ardından da İran’a gittiğini söyleyen firari, hapishane de “işkence, yolsuzluk ve rüşvet” olduğunu da öne sürdü.

Mohamed Amine Khereoub, Şubat ayında uyuşturucu suçundan hükümsüz olarak tutuklanmış, 21 Nisan’da apandist ameliyatı olmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. 25 Nisan’da hastaneden firar eden Mohamed Amine Khereoub’dan bugüne dek haber alınamamış, polis izini bulamamıştı.

Khereoub’un özellikle de “Yolsuzluk yapan bir polisle iletişime geçerek, 20 bin Sterlin karşılığında bana kaçmam için yardım etmesini teklif ettim ve kabul etti” iddiası geniş yankı uyandırdı.

“Rüşvet verecek parası olmayıp da suçsuz yere içeride olan varsa, öylece çürüyor” diyen Khereoub, Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde toplamda 12 sene yaşadığını da belirtti.