Polis’te ‘salgın’ huzursuzluğu

Devrim DEMİR

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük paniğe neden olan Covid-19 salgın riski ile karşı karşıya kalan sağlıkçılar gibi Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 saat görev yapan polisler de huzursuz.

Ülkede alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle çalışma saatleri arttırılan polis, kurulan geçici karakollarda 6-7 kişiyle 24 saat bir arada görev yapıyor.

Yenidüzen’e konuşan kimi polisler, “Devriye gezen ekipler, korumasız kıyafetlerle sokaklarda tedbir almaya çalışırken, müdürlüklere şikâyet için giden vatandaş ve polis arasına her hangi bir tedbir konulmadı” iddialarını dile getirdi.

Karantina sürecinde evden çıktığı tespit edilen ve polis tarafından tutuklanan kişiler ile polisin yakın teması Polis Genel Müdürlüğü’nde huzursuzluğa neden oldu.

YENİDÜZEN’e ulaşan polisler, karantina sürecinde bir vatandaşı yakaladıkları zaman müdürlüğe getirene kadar aynı araçta hiçbir koruma olmadan bir birlerine temas ettiklerini, sağlık görevlileri gelene kadar yüzlerce polisin hizmet verdiği binada bekletildiğini söyledi.

Geçici karakollarda 7 kişi vardiyalı çalışıyor

Malpas, Güneş Rezidans ve Palm Beach’e geçici karakollar kuruldu. Bu karakollarda her gün vardiyalı 24 saat görev yapacak polisler için de tedbir alınmadığı öne sürüldü.



Ateş ölçer dışında hiç bir tedbir yok

Covid-19 salgınına karşı Polis Müdürlüklerinde ateş ölçer dışında hiçbir tedbirin alınmadığı öne sürüldü. Dezenfekte, eldiven ve maske temin edilen müdürlüklere kişisel koruyucu önlemlerin alınmadığı polisler oldukça huzursuz.

Polisler, bulaşıcı hastalık corona virüsünün bulaşması halinde önüne geçilmeyeceğini ifade ederek, vatandaşla sürekli temas halinde olduklarını koruyucu hiçbir kıyafet temin edilmediğinden yakındı.