Poliste münhal kuyruğu
Polis Genel Müdürlüğü’nde, bir süre önce açıklanan 40 sivil hizmet görevlisi münhali için yoğunluk yaşanıyor.
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Polis Genel Müdürlüğü’nde, bir süre önce açıklanan 40 sivil hizmet görevlisi münhali için yoğunluk yaşanıyor.
Genel Müdürlük binası dışına taşan uzun kuyruklar, 40 kişilik münhale başvurunun çokluğunu da ortaya koyuyor.
Polis, 40 Sivil Hizmet Görevlisi alımı için adaylardan 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceğini duyurmuştu. Bugün münhale başvuran adaylara ilişkin ilk mülakatın yapıldığı öğrenildi.
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