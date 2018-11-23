Poliste kadına karşı şiddeti önleme şubesi

Kadına karşı şiddetle ilgili önemli adım atılıyor.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde; “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” kuruluyor.

Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.

PGM Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun açıklaması şöyle: Şiddetin kaynağı, eşitsiz güç ilişkilileridir. Aile içinde büyüklerin küçüklere, erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddet aynı şiddettir. Kadına yönelik şiddet ekonomik, fiziksel, duygusal şiddet olarak ortaya çıkıyor. Kadınların şiddete maruz kaldıklarında polis merkezleri oluyor. Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sorumluluğu yerine getirmek için 25 Kasım’da göreve başlayacak şekilde ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’ oluşturuldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile eş zamanlı çalışacak şubede 4’ü kadın, toplam 18 personel görev alacak.

Yeni kurulan birimin herkese hayırlı olmasını dilerim, şiddet hayatımız hiçbir noktasında olmasın…”

Başbakan Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bir süredir ülke gündeminde polisi çok yakından ilgilendiren iki konu yer tutuyor. Biri asayiş, ikincisi de kadına karşı şiddet gibi yüz kızartan mesele de medyada yer buluyor. Huzur operasyonları artırılacak. Resmi veriler; endişe verici olarak ortaya çıkıyor. 2018’de Ekim ayında şiddet gördüğü gerekçesiyle polise 205 kişi başvurdu.

Alo 183 İhbar Hattı’na 16 kişi başvurdu.

2017’de 281 kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle polise başvurdu, 16 kişi de ihbar yaptı. Kadına yönelik şiddet sayısı resmi makamlara yapılan başvurunun çok üzerindedir. Salt rakamlarla sınırlı bakmıyoruz, boyutun bunun üzerinde olduğu bilgisi bilimsel çalışmalarla aktarılan bilgilerdir. TOCED kuruluşa hazır noktaya taşındı. TOCED’in kurulmasından önce polisteki bu birimi kuruyoruz. 25 Kasım’da faaliyetlerine başlayacak.

10 kişilik merkezi şube oluşturuldu. 8 kişi de ilçelerde irtibat görevlisi olacak.

Bu birim; 7 gün 24 saat esasında çalışacak. Yasa bu birime; şikayet veya ihbar, kendilerinin gördüğü ya da tanık oldukları olaya müdahale etme hakkı veriyor. Birim, olayların gerçekleştiğini tespit ettiği anda mağdur, yakınları ve çocuklarının ihtiyaç duyduğu hizmetleri hızlı şekilde yürütecek. Alo 155 hattı kullanılacak. Bu konuda gelen şikayetler ilgili birimle paylaşılacak.

Bu çalışmayı başlatmak önemli bir adımdır….Bunu yapmakla tüm sorunları çözmüş olmuyoruz.

“Şiddet olarak gördüğümüz şey; yalnızca fiziksel şiddetle maruz kalıyor. Başka unsurların da olduğunu biliyoruz. Örgün ve yaygın eğitimde bu konunun daha çok işlenmesi, kadın istihdamlarının artırılması gibi projeler devreye girecektir. Toplum olarak şunu biliyoruz ki; kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır. Buna izin vermeyeceğiz, kararlıyız…”