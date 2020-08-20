Poliste 30’dan fazla sabıkları var

Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.T. ve Y.A., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru İbrahim Toz, zanlıların ‘Araç İçerisinden Sirkat’ yapmakla suçlandıklarını belirtti.

Polis, 16 Ağustos tarihinde, Lefkoşa'da park halinde bulunan ER 639 plakalı Opel Combo marka araç içerisinden Mustafa Türkkal ve Mağusa'da sakin Yusuf Ayter’in, Zümrütköy'de sakin Tamer Resmi'nin kullanımında bulunan Huawei marka ön camı kırık beyaz renk cep telefonu ile Reeder marka beyaz renk tableti sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak incelenen kamera görüntülerinde zanlıların olduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, M.T.’nin önceki gün Lefkoşa'da terminal bölgesinde bulunan bir aracın içerisinde uyurken tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, Y.A.’nın Mağusa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak sirkat edilen Huwei marka cep telefonu ile Reeder marka tablet Mağusa'da bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak, M.T.’nin polis kayıtlarında askıda bekleyen çok sayıda meselesi olup benzer suçlar işlediği, Y.A.’nın polis kayıtlarında 30’dan fazla meselesi olup benzer suçlar işlediğini belirtip, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.