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Polisler ‘ölümü kazadan’ yargı önünde!

Polisler ‘ölümü kazadan’ yargı önünde!

2012 yılında ölümlü kazaya karışan polis memuru ile ilgili dava görüşülmeye başlandı.

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2012 yılında ölümlü trafik kazasına karışan polis memurları ile ilgili dava görüşülmeye başlandı. Yaşamını yitiren Aras Kansay’ın trafik kazasından sorumlu tutulan 2 polis memuru Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan huzurunda itham edilmelerinin ardından 2 polisin yargılanmasına başlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkmesi’nde polislere “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne yol açma, yolun sağını muhafaza etmeme, tehlikeli sürüş yapıp kazaya neden olma” suçları getirildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Davanın duruşmalarına başlandı. 

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 10 Haziran 2012 tarihinde saat 19.00 sıralarında Yedidalga - Gemikonağı anayolu üzerinde meydana gelmişti. Gemikonağı istikametine doğru motosikletle seyreden Aras Kansay, devriye gezen polisleri fark etmesi üzerine aracıyla anayol dışındaki toprak bankete çıkmıştı.
Aras Kansay, arından dengesini kaybederek sağ şeride geçmiş, karşı istikametten gelen taksiye çarparak, olay mahallinde yaşamını yitirmişti.

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