Polisle birlikte 2 kişi tutuklandı

Girne Doğanköy’de dün Narkotik ekiplerinin Z.D. isimli polis memurunun evine düzenlediği operasyonda ele geçirilen 3 adet tabanca, canlı mermiler, eski eser ve bir miktar uyuşturucu ile ilgili Ö.Y. ve L.E. isimli şahıslarda tutuklandı. Bu sabah Girne Kaza mahkemesi ne çıkarılan zanlılar aleyhinde 3er gün tutukluluk emri alındı.