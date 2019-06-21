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  3. Polisle birlikte 2 kişi tutuklandı
Polisle birlikte 2 kişi tutuklandı

Polisle birlikte 2 kişi tutuklandı

Doğanköy’de Z.D. isimli polis memurunun evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 3 adet tabanca, canlı mermiler, eski eser ve bir miktar uyuşturucu ile ilgili Ö.Y. ve L.E. isimli şahıslarda tutuklandı.

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Girne Doğanköy’de dün Narkotik ekiplerinin Z.D. isimli polis memurunun evine  düzenlediği operasyonda ele geçirilen 3 adet tabanca, canlı mermiler, eski eser ve bir miktar uyuşturucu ile ilgili Ö.Y. ve L.E. isimli şahıslarda tutuklandı. Bu sabah Girne Kaza mahkemesi ne çıkarılan zanlılar aleyhinde 3er gün tutukluluk emri alındı.

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