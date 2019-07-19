Polisiye olaylar: kimlik sahteciliğinden 1 tutuklu

Esenetepe’de dün sabah, Andrew Colin Kinsella (E-69) evinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Başkasının kimliğiyle giriş yapan şahıs tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, Mağusa’da gerçekleştirilen suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında yapılan kontrolde; E.G.’nin (E-42), vize borcu nedeniyle, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahsa ait kimliği görevli muhaceret memuruna ibraz ederek başkasının kimliğine bürünüp; sahte kayıt temin ederek giriş yaptığı tespit edildi. E.G tutuklandı.

Suçla operasyonel mücadele denetimlerinde dört tutuklu

Polisin dün ve bugün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı denetimler sonucu, izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, Mağusa’da bir kişi, İskele’de üç kişi olmak üzere toplam dört kişi tutuklandı.

İskele’de yapılan kontrollerde üç kişinin çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, üç işletme sahibi hakkında da çalışma izinsiz işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerdeki kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak iki kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde toplam 30 araç sürücüsü muhtelif suçlardan rapor edilirken bir araç ise trafikten men edildi.

Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren, alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki kontrollerde, alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki satışı yapan bir spor kulübü ve bir market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.