Polisiye olaylar

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi Hirondel Çemberi’nde A.K.(E-48) ve E.K.(E-50) kullanımlarındaki jeep araçlar ile aralarında bulunan sorun nedeniyle birbirlerinin araçlarına kasten vurarak araçları hasara uğrattıktan sonra birbirlerine küfür etti.

Söz konusu iki kişi tutuklandı.

GİRNE’DE VE HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU

Girne’de dün saat 18.00 sıralarında, polisin yaptığı operasyonda V.I.S.’nin (E-29) tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

V.I.S ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.T.(E-35) tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda dün öğlen saatlerinde KKTC'ye giriş yapan S.Y.’ye (E-21) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. S.Y tutuklandı.

2 YANGIN

Alsancak ve Gazimağusa’da çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Dün gece saat 22.00 sıralarında, Alsancak'ta Erdoğan Şensoy’a ait evin güneye bakan dış kısmında “dilek balonu” diye bilinen naylon bezden üretilmiş cismin burada bulunan fiber ve osb tahtaların üzerine yanar vaziyette düşmesi yüzünden yangın çıktı.

Yangında, pick-up van araca ait karbonfiber arka kabin, iki plastik su deposu, elektrik süpürgesi, lamba armatörü, 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, klima dış ünitesi ile muhtelif miktarda odun ve tahta parçaları da yanarak zarar gördü.

Gazimağusa’da saat 01.00 sıralarında ise Deniz Piyade Caddesi’nde Ali Alimer'e ait ev olarak kullanılan barakada, masa üzerinde unutulan mumun devrilmesi sonucu çıkan yangında baraka ve içerisindeki ev eşyaları tamamen yanarak zarar gördü.