POLİSİYE OLAYLAR

Polisten verilen bilgiye göre, dün 19:30 sıralarında, trafik suçundan rapor edilmek üzere olan araç sürücüsü J.Ö.(E-34) polis memuruna 100 ABD doları rüşvet teklif etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.



GAZİKÖY’DE HIRSIZLIK



Gaziköy ağıllar bölgesinde dün Mehmet Ateş Bekar'a ait iş aracı üzerinde takılı 12 voltluk akü ve Akın Yıldırım Bekar’a ait ambar önünde bulunan su motoru dinamosu çalındı. Olayla ilgili olarak İ.T.(E-14) ve H.T. (E-17) tutuklanırken, G.T.(E-22) aranıyor.



G.T.’nin Ercan Havaalanı bölgesinde ovada otlayan Mahmut Moda’ya ait sürü içerisine, araç ile girerek bir keçinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.



HUZUR OPERASYONU



Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından yapılan kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 9 kişi tespit edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



Trafikte ise 620 araç kontrol edildi. Denetimlerde 154 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.