Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Polisin yaralandığı kazada iki gün tutukluluk
Polisin yaralandığı kazada iki gün tutukluluk

Polisin yaralandığı kazada iki gün tutukluluk

Hakan Miralay'in yaralanmasına sebep olan MF 302 plakalı araç sürücüsü Ali Yurdal’a, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından iki gün tutukluluk emri verildi.

A+A-

 Lefkoşa'da dün Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, kullanımında bulunan aracın kapısını araçların seyir yönüne açan ve o esnada cadde üzerinde bisikleti ile seyreden Hakan Miralay'in yaralanmasına sebep olan MF 302 plakalı araç sürücüsü Ali Yurdal’a, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından iki gün tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinde müşahede altında bulunuyor.

Bu haber toplam 106 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Lefkoşa'da kaza: Polis memuru yaralıLefkoşa'da kaza: Polis memuru yaralıLefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hakan Miralay yaralandı.