"Polisin tebliğ yapması gerekirdi"

Türkiye’de faaliyette bulunan Gezici Araştırma Merkezi’nin dün yeniden Kuzey Kıbrıs’a yönelik anket açıklaması akıllara daha önceki genel seçimlerde seçim yasaklarını çiğnediğine ilişkin tartışmaları getirdi. YENİDÜZEN’e konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, olayın söz konusu dönemde zaman aşımına uğradığına işaret etti: “Bu gibi suçlarla ilgili belirli bir süre içinde tebliğ yapılması gerekir.”

Fehime ALASYA

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye’de faaliyet gösteren ve genel seçimlerde seçim yasaklarını çiğnediğine ilişkin iddialarla gündeme gelen Gezici Araştırma Şirketi ile ilgili konunun zaman aşımına uğradığına işaret etti “Bu gibi suçlarla ilgili belirli bir süre içinde tebliğ yapılması gerekir” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, konunun söz konusu dönemde zaman aşımına uğradığı için Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici için polisin tebliğ yapmadığına işaret etti.

Davanın tebliğ edilmesi gereken süre içerisinde Polis tebliğ yapmadı. Seçim ve Halk Oylaması yasası altında bu gibi suçlarla ilgili belirli bir süre içinde tebliğ yapılması gerekir. Bildiğim kadarıyla Polis Genel Müdürlüğü o süreyi geçirdi. Bu yüzden bir şey yapılamadı. Bunu geçmiş söz konusu dönemde polise sorduğumuz zaman daha bu süre dolmamıştı ancak sürenin bilahare daha sonra dolduğu, tebliğ yapılmadığı bilgime geldi.

Geçtiğimiz yıl 7 Ocak 2018’de gerçekleştirilen Milletvekili seçimlerinde “seçim yasaklarını çiğnediği” söylenen Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yasağa rağmen anket yayımlamıştı.

Şefik, “Bildiğim kadarıyla davanın tebliğ edilmesi gereken süre içerisinde Polis tebliğ yapmadı.

Seçim ve Halk Oylaması yasası altında bu gibi suçlarla ilgili belirli bir süre içinde tebliğ yapılması gerekir. Bildiğim kadarıyla Polis Genel Müdürlüğü o süreyi geçirdi. Bu yüzden bir şey yapılamadı. Bunu geçmiş söz konusu dönemde polise sorduğumuz zaman daha bu süre dolmamıştı ancak sürenin bilahare daha sonra dolduğu, tebliğ yapılmadığı bilgime geldi. Bu konuyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nden daha detaylı bilgi alınabilir.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; 7 Ocak Milletvekili seçimlerinde “seçim yasaklarını” çiğneyen Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yasağa rağmen anket yayımlamıştı.

O dönem Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da olan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Bu bir suçtur, yayınlamak da suçtur. Murat Gezici hakkında gereken yapılacak, Kıbrıs’a gelirse başına geleni çekecek” demişti.

Polis Basın Subaylığı’ndan o dönem yapılan açıklamada Gezici aleyhinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası kapsamındaki şikayetin geri çekildiğini ve bu nedenle de kendisine herhangi bir dava okunmadığı belirtilmişti.

Aynı süreçte, devletin haber ajansı TAK’ı da anket sonuçlarını yayınlamadığı gerekçesiyle tehdit eden Gezici, polislik olmuştu. Gezici’ye ‘telefonla tacizlik’ suçlamasıyla ilgili dava getirilmişti. Gezici ise seçim yasaklarında yayınlanan anketin kendisine ait olmadığını iddia ederek, ortada suç olmadığını bu nedenle de aleyhine herhangi bir dava getirilmediğini söylemişti.