POLİSİN TAVRI SORGULANIYOR

Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan olaylarla ilgili gelişmeleri bekleyen Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin gözü Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan ‘Detaylı polis Raporu’na çevrildi.

Öte yandan düne kadar olaylarda adı geçen kişilerle ilgili hiçbir işlem başlatmayan polis akşam saatlerinde 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fehime ALASYA

Ülkede yaşanan linç girişimi ve Cumhuriyet Meclisi’nde meydana gelen olaylarla ilgili toplumu infiale sürükleyen görüntüler hala hafızalarda… 22 Ocak tarihinde yaşanan olayları mercek altına alan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın gözü, Polis Genel Müdürlüğü’nden beklenen ‘detaylı raporda’, Polis Genel Müdürlüğü ise gün boyu açıklama yapmaktan kaçınırken Polis Basın Subaylığı, akşam saatlerinde 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden istenilen raporu 25 Ocak tarihinde ellerine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanlığı, sunulan raporu yeterli bulmadı. Polisten ek rapor isteyen Cumhurbaşkanlığı ‘neden tutuklanma olmadığını’ ve ‘müdahale konusunda neden geç kalındığını’ sordu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını verdiği belirtildi.

Yaşananlara ilişkin yazılı şikayet dilekçesini ve Meclis’in kamera görüntülerini Polis Genel Müdürlüğü’nde gönderdiklerini dile getiren Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli, yazılı şikayet gerçekleştirdiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

6 kişi gözaltına alındı

Konuya ilişkin Polis Genel Müdürlüğü’nden bilgi almaya çalışan YENİDÜZEN’in mailleri ve mesajları gün boyu yanıtsız kalırken, akşam saatlerinde Polis Basın Subaylığı 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Düne kadar olaylarda adı geçen kişilerle ilgili hiçbir işlem başlatmayan polis akşam saatlerinde 6 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada A.T. (E-46), Ü.T. (E-40), M.İ. (E-53), A.D. (E-22) B.A. (E-35) ve O.G (E32) isimli şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi önünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak gözaltına alınanlar arasında AK Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek’in de olduğu öğrenildi. İpek, gazeteyi protesto etmek bahanesiyle gazete binasına taşla saldırırken objektiflere takılmıştı. Öte yandan Mehmet İpek, olayların olduğu gece Cumhuriyet Meclis’inin açılışı dolayısıyla düzenlenen kokteylle katılmış, UBP’li milletvekilleri Ersin Tatar ve Olgun Amcaoğlu ile kameralara poz vermişti.

Cumhurbaşkanlığı sunulan raporu yeterli bulmadı…

Polis Genel Müdürlüğü’nden istenilen raporu 25 Ocak tarihinde ellerine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanlığı, sunulan raporu yeterli bulmadı. Polisten ek rapor isteyen Cumhurbaşkanlığı ‘neden tutuklanma olmadığını’ ve ‘müdahale konusunda neden geç kalındığını’ sordu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yaşanan olaylarda güvenlik zafiyeti olduğu belirtilmiş ve Cumhurbaşkanlığı’na çağrılına Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’ndan yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı rapor istenmişti.

Neler yaşanmıştı?

Afrika gazetesi "Türkiye'den Bir İşgal Harekatı Daha" manşetini atmış, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerini tavır almaya” davet etmiş, bunun üzerine 22 Ocak Pazartesi günü ülke bir linç girişimine sahne olmuştu.

Polisin gözlerinde önünde Afrika gazetesini taşlayan, camlarını kıran, balkonuna tırmanan grup; ellerinde Türkiye ve kayı boyu bayrakları ile Meclis önüne de yığılmıştı.

Ayrıca iki eylemci Çevik Kuvvet’in koruduğu Cumhuriyet Meclis'in çatısına çıkarak tekbir getirmişti.

CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken Meclis içindeki bir grubun sözlü saldırısına uğradığı günde, Derya'nın "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sözleri üzerine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, katip koltuğundan kendisine gazete fırlatmıştı.

Göstericiler, Kıbrıslı Türk lider ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın üzerine de yürümüş, polisin gözü önünde Cumhurbaşkanı’na küfür ederek, yuhalamıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “güvenlik zafiyeti” nedeniyle Polis Genel Müdürü’nden geniş rapor isteyerek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile de bir görüşme yapmıştı.

2 kişi hakkında dava okunmuştu

Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemcilerden ikisi polisi atlatarak Meclis binasının damına çıkmış, tekbir getirip bayrak açmıştı. Polis, müdahale ederek damdan indirdiği iki kişiyi kısa bir süre sonra eylemcilerin arasında bıraktığı öğrenilmişti. Ardından polis, Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylarla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığını açıklamış, haklarında dava okunduktan sonra serbest bırakıldıklarını belirtmişti.

Kasti hasar, mülke tecavüzden dava okunanların isimleri ise açıklanmamış, olaylarla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtilmişti.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli:

“Yazılı şikayet dilekçemizi polise verdik”

Meclisteki kamera görüntülerini alıp Polis Genel Müdürlüğü’nde gönderdiklerini ifade eden Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli, şikayetlerini sadece sözlü değil, yazılı olarak da yaptıklarını belirtti.

Angolemli; “Kamera bilgilerini alıp polise gönderdik, herhangi bir duruma karşı da biz de bu görüntüleri elimizde yedekledik. Bizim elimizde de vardır. Yazılı olarak da şikayet ettik, gereğini yapmalarını bekliyoruz.

Yazılı şikayet dilekçemizde, Polisin bir an önce inceleme yapmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedik.

Konuyla ilgili olarak soruşturmanın başlatılmasını talep ederek, sürecin takipçisi olacağımızı belirttik” dedi.

Cumhurbaşkanlığı:

“(Düne kadar) Neden tutuklanma olmadı?”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Polis Genel Müdürlüğü’nden istenilen raporu 25 Ocak tarihinde ellerine ulaştığı belirtilirken, sunulan raporun yeterli bulunmadığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını verdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 22 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ile Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nden istediği rapor, 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, söz konusu olaylara karışan kişilerle ile ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi istenmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 29 Ocak tarihli yazıda, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen şiddete dönüşen olaylara müdahale edilmesinde yaşanan gecikmenin ayrıntılı olarak izah edilmesi de talep edilmiştir. Gazete binasının balkonuna tırmanıp şiddet eylemi gerçekleştirenlerle Cumhuriyet Meclisi çatısına çıkanların aynı kişiler olduğunun görüldüğü ifade edilen Cumhurbaşkanlığı yazısında, bu kişilerin ilk saldırının ardından gözaltına alınmamalarının nedeni de sorulmuştur”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’na çağırdığı Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’ndan yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı rapor istemişti.

Yaşanan olayları yakından gözlemlemek istediği için olay yerine giden ve orada bir grup eylemcinin sözlü saldırısıyla protesto edilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşanan olaylarla ilgili güvenlik zafiyeti olduğunu söylemişti.