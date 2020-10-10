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  3. Polisin düzenlediği operasyonda biri gümrük memuru 3 kişi tutuklandı
Polisin düzenlediği operasyonda biri gümrük memuru 3 kişi tutuklandı

Polisin düzenlediği operasyonda biri gümrük memuru 3 kişi tutuklandı

Girne Turizm Limanına getirilerek teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edildi.

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Girne Turizm Limanından ayrılan bir tekneye Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Lapta deniz kıyısından yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne, Girne Turizm Limanına getirilen teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak teknenin kaptanı H.Ç. (E-30), teknede yolcu olarak bulunan A.Y. (E-53) ve olayla bağlantısı görülen gümrük memuru S.Ç.(E-43) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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