Polisin denetimleri sürüyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün 06:00 ile bugün 06:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde 13 kişinin, “21:00’den sonra sokağa çıkma yasağını” ihlal ettiği, 11 kişinin sokakta maske takmadığı, yurt dışından ülkeye giriş yapan 1 kişinin yasal emirlere uymayıp sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği, Bakanlar Kurulu tarafından sadece ekmek imalatına izin verilen bir işletmenin pide bölümünü faal hale getirdiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.