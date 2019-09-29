Polisin aradığı 3 kişi tutuklandı

27 Eylül tarihinde, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon sonucu Gazimağusa Limanı’ndan bir TIR içerisine gizlenerek KKTC’ye giriş yapan 10 kişinin, ülkeye kanunsuz giriş yapmalarına yardımcı oldukları tespit edilen ve aranan M.Y.(E-45) ve M.Ö.(E-53) tespit edilerek tutuklandı.





