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  3. Polisin aradığı 3 kişi tutuklandı
Polisin aradığı 3 kişi tutuklandı

Polisin aradığı 3 kişi tutuklandı

Mağusa Limanı'nda TIR içinde ülkeye giriş yapmak isteyen 10 kişiye yardım ettikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı

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27 Eylül tarihinde, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon sonucu Gazimağusa Limanı’ndan bir TIR   içerisine gizlenerek KKTC’ye giriş yapan 10 kişinin, ülkeye kanunsuz giriş yapmalarına yardımcı oldukları tespit edilen ve aranan M.Y.(E-45) ve M.Ö.(E-53) tespit edilerek tutuklandı. 


 

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