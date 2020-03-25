Polisi görünce uyuşturucuyu attı

Mağusa’da polisi görmesi üzerine tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi atarken tespit edilen zanlı M.D. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Hasan Selvili, olayla ilgili bulguları aktardı. Selvili, huzurda bulunan zanlı M.D’nin Mağusa’da 24 Mart 2020 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigarayı yere attığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde, bahse konu şahsın aracında yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Selvili, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.