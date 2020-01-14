Polise ‘yalan bilgi’ verdiler

Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalışan zanlılar A.Ç., Y.E.K., M.K., M.K., Y.K., M.Ç., tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.

Polis, zanlılar A.Ç., Y.E.K., M.K., M.K., Y.K., M.Ç.,’nin ‘suç işlemek kasti ile gizli ittifak’, ‘Amme fesatçılığı’ ve ‘suç işlemeye teşebbüs’ suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Kaza yaptıkları yönünde beyanda bulundular

Polis, zanlılar; 13.01.2020 tarihinde Lefkoşa Dikmen Anayolunun 4. kilometrelerinde daha önceden sigorta şirketini dolandırma kastı ile planlamış oldukları TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde hasara uğramalarını sağlayıp olay yerine gelen polislere kaza yaptıkları hususunda yalan beyan vererek amme fesatçılığında bulunup suç işlemeye teşebbüs ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların 23.01.2020 tarihinde temin edilen derdest emri tutuklandıklarını söyledi.

Polis, bu aşamada meselenin tahkikatı henüz yeni başlamış olup zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yapılacağı, alınacak olan ifadelerin olduğu ayrıca zanlıların daha önceden benzer suçlarının olup olmadığının araştırılacağından zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.