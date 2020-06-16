Polise yalan beyan verdi

Mağusa’da, yalan bilgi verdiği tespit edilen G.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12:00 sıralarında, Mağusa’da, G.M.(E-36) işletmekte olduğu iş yeri içerisinde önceki gün meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak görüntülerin ve kamera sisteminin çalışır durumda olduğunu bilmesine rağmen, görevli polislere kamera cihazlarının sökülmüş ve çalışır durumda olmadığını söyleyerek polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.