Polise teslim oldu, ihraç edilecek

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan H.A.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede H.A.O.’nun 2017 yılı henüz nerden çıkış yaptığı tespit edilemeyen bir yerden Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini ve dün kuzeye yine tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıktan sonra polise teslim olduğu aktarıldı.

Polis zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü bulunmadığını ve daha öncede nasıl giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini söyledi.

Polis zanlının dün polise teslim olarak ülkesine gönderilmek istediğini beyan ettiğini ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.